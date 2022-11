Hasil Carabao Cup: Manchester United Kalahkan Aston Villa 4-2

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 4-2 dalam pertandingan babak ketiga Carabao Cup (Piala Liga Inggris) di Old Trafford, Jumat dinihari, 11 November 2022.

Babak pertama berlangsung monoton. Tak ada peluang bagus, juga gol yang tercipta di babak tersebut.

Permainan berubah menarik di babak kedua. Ollie Watkins membuat Villa memimpin pada menit ke-48.

Manchester United langsung menyamakan kedudukan melalui gol Anthony Martial semenit kemudian. Mereka kembali tertinggal setelah Diogo Dalot mencetak gol bunuh diri pada menit ke-61.

Si Setan akahirnya berhasil menyamakan kedudukan kembali lewat gol Marcus Rashford (67). Kemudian gol Bruno Fernandes (78) dan Scott McTominay (90+1) memastikan kemenangan United.

Hasil ini sekaligus jadi pembalasan bagi MU. Mereka dikalahkan Villa dengan skor 1-3 dalam lanjutan Liga Inggris pekan lalu.

MU menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar. Sebelumnya, Manchester City, Liverpool, Newcastle, dan Leicester City sudah lolos. Sedangkan Arsenal dan Tottenham Hotspur kandas.

Rekap Hasil Carabao Cup Babak Ketiga

Hasil Jumat dinihari:

Manchester United vs Aston Villa 4-2.

Hasil Kamis dinihari:

Manchester City vs Chelsea 2-0

Arsenal vs Brighton 1-3

Liverpool vs Derby 0-0 (adu penalti 3-2)

Newcastle United vs Crystal Palace 0-0 (adu penalti 3-2)

Nottingham vs Tottenham 2-0

Southampton vs Sheffield Wednesday 1-1 (adu penalti 6-5)

West Ham vs Blackburn 2-2 (adu penalti 9-10).

Hasil Rabu dinihari:

Bournemouth vs Everton 4-1

Brentford vs Gillingham FC 1-1 (penalti 5-6)

Bristol City vs Lincoln 1-3

Burnley vs Crawley 3-1

Leicester City vs Newport 3-0

Milton Keynes Dons vs Morecambe 2-0

Stevenage vs Charlton 1-1 (penalti 4-5).

