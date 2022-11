Hasil Undian Babak Keempat Carabao Cup: Manchester City Hadapi Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian babak keempat (16 besar) Carabao Cup yang dilakukan, Jumat dinihari, 11 November 2022, menghasilkan satu laga besar. Juara bertahan Liverpool akan menghadapi Manchester City.

Liverpool tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Mereka tampil kedodoran di Liga Inggris. Di Piala Liga ini, mereka harus melewati adu penalti untuk menyingkirkan tim divisi dua, Derby County.

Bagi Man City, yang telah memenangkan empat dari lima Piala EFL terakhir, hasil undian ini membuat mereka kembali harus bekerja ekstra keras. Pada babak sebelumnya, The Citizens juga harus menghadapi Chelsea.

Manchester City akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan dengan Liverpool nanti. Mereka perlu waspada meski kubu lawan terus tampil tak konsisten. Satu-satunya kekalahan City di semua kompetisi musim ini adalah melawan Liverpool, dengan gol larut Mohamed Salah memberi mereka kemenangan 1-0 di Liga Inggris bulan lalu.

Sementara itu, Manchester United, yang baru mengalahkan Aston Villa 4-2 di Old Trafford pada Jumat dinihari, akan menjamu tim divisi kedua Burnley. Newcastle United menjamu Bournemouth, sedangkan Leicester City akan berlaga di markas MK Dons.

Hasil Undian Babak Keempat Carabao Cup:

Wolves vs Gillingham

Southampton vs Lincoln City

Blackburn Rovers vs Nottingham Forest

Newcastle United vs Bournemouth

Manchester City vs Liverpool

Manchester United vs Burnley

MK Dons vs Leicester City

Charlton Athletic vs Brighton and Hove Albion.

Pertandingan babak keempat Carabao Cup ini akan berlangsung pada 19 Desember 2022.

