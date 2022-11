Jelang Pembukaan Piala Dunia 2022, Infantino Ungkap Lonjakan Peningkatan Pemasukan FIFA

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia 2022 Qatar akan memberikan FIFA tambahan pemasukan US$ 700 juta (Rp 10,9 triliun) lebih banyak dibanding empat tahun lalu. Pendapatan dari sponsor, hak siar, dan tiket meningkat pesar meski ada seruan boikot.

Hal itu disampaikan Presiden badan sepak bola dunia FIFA Gianni Infantino sehari menjelang pembukaan, Sabtu. Ia saat itu menyebut kritik buat Qatar, termasuk soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tak bisa dimengerti dan menyebut para pengkritik itu sebagai munafik.

Infantino mengatakan pendapatan Piala Dunia 2022 meningkat dari berbagai item. hak siar media naik sekitar US$ 200 juta (Rp 3,1 triliun) dibandingkan dengan Piala Dunia 2018 di Rusia, sponsor ada tambahan US$ 200 juta dan dari tiket serta hospitality akan menghasilkan US$ 200 hingga US$ 300 juta lebih banyak.

"Secara keseluruhan, Piala Dunia 2022 ini akan memberi penghasilan bagi FIFA sekitar US$ 600 juga hingga US$ 700 juta lebih banyak daripada Piala Dunia terakhir sebelumnya," katanya, seperti dilansir AFP.

Infantino mengatakan dia akan mengungkapkan pendapatan global FIFA selama empat tahun terakhir kepada asosiasi-asosiasi sepak bola nasional pada Minggu.

Dan juga dia bersikeras turnamen di Qatar - yang menghadapi kritik atas masalah hak asasi manusia dan iklimnya - telah menantang segala keraguan.

"Saya sebelumnya diberitahu bahwa sponsor akan meninggalkan FIFA, orang-orang akan mematikan TV mereka, mereka tidak akan menonton Piala Dunia karena skandal itu, tidak ada yang akan datang ke Qatar karena musim dingin."

Memuji "kesuksesan komersial", Infantino mengatakan: "Jika begitu banyak orang di seluruh dunia telah menginvestasikan begitu banyak uang di Piala Dunia di Qatar, mereka berinvestasi karena mereka percaya pada FIFA" dan "percaya" Qatar.

"Entah orang-orang itu bodoh, atau seseorang, mereka yang mengatakan tidak ada yang akan menontonnya, bahwa tidak ada yang peduli dengan Piala Dunia ini, mungkin sedikit salah karena beberapa jajak pendapat di beberapa negara juga salah."

Piala Dunia 2022 akan dibuka Minggu, 20 November, ini dengan pertandingan Qatar vs Ekuador yang akan berlangsung mulai 23.00 WIB. Sebelum itu akan berlangsung upacara pembukaan, mulai 21.00 WIB.

