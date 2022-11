Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022: Qatar Jadi Tuan Rumah Pertama yang Kalah di Laga Pembuka

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia 2022 sudah dimulai, Minggu, 20 November 2022. Qatar menorehkan rekor buruk dengan menjadi tim tuan rumah pertama yang kalah dalam pertandingan pembuka.

Qatar takluk 0-2 dari Ekuador di Stadion Al Bayt. Juara Asia 2019 yang didukung mayoritas penonton yang memadati stadion berkapasitas 60 ribu orang dua kali kebobolan oleh Enner Valencia yang malam itu tampil cemerlang.



Pertandingan ini didahului dengan upacara pembukaan yang mewah dan megah. Sayang hal itu tak diikuti tampilan tim tuan rumah yang meyakinkan dalam laga perdananya.

Ekuador sempat mengira telah mencetak gol yang indah ketika membungkam pendukung tuan rumah saat sundulan Valencia berbuah gol. Tetapi gol ini dianulir oleh VAR karena offside.

Valencia memecah kebuntuan dengan penalti pada menit ke-16 dan menggandakan golnya tepat setelah setengah jam pertandingan.

Qatar sedikit membaik pada babak kedua. Tim asuhan Felix Sanchez itu membutuhkan hasil positif dalam laga kedua Grup A melawan Senegal pada Jumat.

Qatar berusaha menghindari menjadi tuan rumah kedua setelah Afrika Selatan pada 2010 yang tersingkir pada fase grup.

Ekuador benar-benar mengekspos status debutan Piala Dunia yang disandang Qatar yang tak satu pun menciptakan peluang emas.

Padalah salam 92 tahun sejarah Piala Dunia tuan rumah tak pernah bisa dikalahkan dalam laga pembuka, masing-masing 16 kali menang dan enam kali berakhir seri.

Almoez Ali, pahlawan kesuksesan Qatar dalam Piala Asia 2019, seharusnya bisa membalaskan satu gol menjelang turun minum tetapi sundulannya melenceng dari gawang.

Ekuador membiarkan Qatar agak lebih mendominasi penguasaan bola setelah turun minum tetapi tetap menjadi tim yang lebih berbahaya.

Valencia terlihat cedera sehingga ditarik keluar lapangan pada menit ke-77, demikian AFP.

Pada hari kedua, Senin, 21 November 2022, akan berlangsung tiga pertandingan hingga Selasa dinihari. Inggris akan ditantang Iran, Senegal melawan Belanda, sedangkan Amerika Serikat berhadapan dengan Wales.

Hasil Piala Dunia 2022

Minggu, 20 November 2022

Qatar vs Ekuador 0-2.

Klasemen Piala Dunia 2022

Jadwal Piala Dunia 2022 Matchday Pertama Berikutnya

Senin, 21 November 2022

20.00 WIB: Inggris vs Iran (SCTV, Vidio, Moji)

23:00 WIB: Senegal vs Belanda (SCTV, Vidio, Moji).

Selasa, 22 November 2022

02:00 WIB: Amerika Serikat vs Wales (SCTV, Vidio, Mentari TV)

17:00 WIB: Argentina vs Arab Saudi (SCTV, Vidio, Moji)

20.00 WIB: Denmark vs Tunisia (SCTV, Vidio)

23:00 WIB: Meksiko vs Polandia (SCTV, Vidio, Moji).

Rabu, 23 November 2022

02:00 WIB: Prancis vs Australia (SCTV, Vidio, Moji)

17:00 WIB: Maroko vs Kroasia (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Jerman vs Jepang (SCTV, Vidio, Moji)

23.00 WIB: Spanyol vs Kosta Rika (SCTV, Vidio, Moji).

Kamis, 24 November 2022

02:00 WIB: Belgia vs Kanada (SCTV, Vidio, Moji)

17:00 WIB: Swiss vs Kamerun (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Portugal vs Ghana (SCTV, Vidio, Moji)

23.00 WIB: Uruguay vs Korea Selatan (SCTV, Vidio).

Jumat, 25 November 2022

02:00 WIB: Brasil vs Serbia (SCTV, Vidio, Moji).

