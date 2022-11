Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022 Hari Kedua: Inggris dan Belanda Menang, AS vs Wales 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada hari kedua, Senin malam hingga Selasa dinihari, 22 November 2022, menampilkan kemenangan Timnas Inggris dan Belanda. Sedangkan Amerika Serikat dan Wales bermain imbang.

Inilah ringkasannya:

Inggris vs Iran,Skor 6-2

Timnas Inggris menang telak 6-2 atas Iran dalam laga perdana Grup B di Khalifa International Stadium.

Bukayo Saka mencetak dua gol untuk Inggris, sedangkan empat lainnya masing-masing dicetak Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, dan Jack Grealish. Dua gol Iran diborong Mehdi Taremi, salah satunya dari titik penalti.

Kemenangan ini mengantarkan Inggris memimpin klasemen Grup B dengan tiga poin. Sementara, Iran di posisi terbawah dengan belum meraih poin.

Laga ini diwarnai cedera yang menimpa kiper Iran, Alireza Beiranvand, sehingga harus diganti saat baru bermain delapan menit. Dia berbenturan dengan rekannya sendiri Majid Hosseini usai berhasil menghalau umpan silang Harry Kane.

Setelah hidungnya beberapa kali mendapat perawatan, Beiranvand tidak bisa melanjutkan laga dan digantikan oleh Seyed Hossein Hossein.

Inggris mendominasi pertandingan. Mereka unggul tiga gol di babak pertama, lalu menambah tiga gol lain pada babak kedia, meski juga kebobolan dua gol.

Senegal vs Belanda, Skor 0-2

Timnas Belanda menang 2-0 atas Senegal pada pertandingan Grup A di Stadion Al Thumama, Al Thumama. Mereka menang lewat gol yang dicetak oleh Cody Gakpo dan Davy Klaasseen pada akhir-akhir babak kedua.

Berkat kemenangan ini, Belanda menduduki peringkat pertama klasemen sementara Grup A Piala Dunia 2022 dengan torehan tiga poin, sedangkan Senegal berada di posisi ketiga. Sehari sebelumnya, di grup sama, Ekuador mengalahkan Qatar 2-0.

Pada pertandingan ini, Belanda sedikit unggul soal penguasaan bola dengan mencatatkan 54 persen. Namun, Senegal, yang dilatih Aliou Cisse, lebih sering mengancam setelah melepaskan 15 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran.

Amerika Serikat vs Wales, Skor 1-1

Timnas Amerika Serikat dan Wales bemain 1-1 dalam pertandingan di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan.

AS unggul lebih dahulu lewat gol Timothy Weah pada menit ke-36, setelah memanfaatkan umpan Christian Pulisic. Wales membalas lewat gol penalti Gareth Bale pada menit ke-82.

Hasil ini menempatkan AS dan Wales di posisi keuda dan ketiga klasemen Grup B dengan sama-sama mengmas nilai 1. Persaingan keduanya untuk lolos ke 16 besar--kemungkinan sebagai pendamping Inggris yang diprediksi akan menjadi juara grup--masih akan berlangsung seru.

Rekap Hasil Piala Dunia 2022, Senin, 21 November 2022:

Inggris vs Iran 6-2

Senegal vs Belanda 0-2

Amerika Serikat vs Wales 1-1.

