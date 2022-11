5 Rekor Ini Tercipta Saat Timnas Inggris Kalahkan Iran 6-2 di Piala Dunia 2022

Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022 Hari Kedua: Inggris dan Belanda Menang, AS vs Wales 1-1

Hasil Piala Dunia 2022 pada Senin malam, 22 November: Inggris vs Iran 6-2, Senegal vs Belanda 0-2, Amerika Serikat vs Wales 1-1.