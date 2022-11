Cetak 2 Gol di Piala Dunia 2022, Olivier Giroud Samai Thierry Henry

TEMPO.CO, Jakarta - Striker Timnas Prancis Olivier Giroud mencatatkan rekor pribadi setelah menyumbangkan dua gol pada laga perdana Timnas Prancis melawan Australia di Piala Dunia 2022 Qatar. Pada pertandingan yang berjalan di Stadion Al Janoub, juara bertahan Piala Dunia tersebut menang 4-1 dari lawannya pada fase Grup D.

Keberhasilan mencetak dua gol membuat koleksi gol Giroud menyamai jumlah gol Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak tim nasional Prancis. Keduanya sama-sama mencatatkan 51 gol bagi Les Bleus.

Pada pertandingan melawan Australia, striker yang membela AC Milan itu mencetak gol tap-in pada menit ke-32 dan menyundul umpan Kylian Mbappe pada menit ke-71. Sementara itu dua gol lainnya dicetak oleh Adrien Rabiot dan Kylian Mbappe

Olivier Giroud yang pernah berseragam Chelsea dan Arsenal itu membutuhkan 115 penampilan bersama Timnas Prancis untuk mencetak 51 gol. Catatan itu lebih cepat dibanding Thierry Henry dari 1997 sampai 2010. Thierry Henry menciptkan 51 gol dalam 123 pertandingan untuk timnas Bleus.

Sementara Antoine Griezmann menjadi pemain terdekat dengan rekor gol Giroud, dengan 42 gol. Sedangkan Karim Benzema telah mencetak 37 gol bersama Timnas Prancis.

Rekap Hasil Piala Dunia 2022, Selasa, 22 November:

Argentina vs Arab Saudi 1-2

Denmark vs Tunisia 0-0

Meksiko vs Polandia 0-0

Prancis vs Australia 4-1.



Jadwal Piala Dunia 2022 Matchday Pertama Berikutnya

Rabu, 23 November 2022

17:00 WIB: Maroko vs Kroasia (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Jerman vs Jepang (SCTV, Vidio, Moji)

23.00 WIB: Spanyol vs Kosta Rika (SCTV, Vidio, Moji).

Kamis, 24 November 2022

02:00 WIB: Belgia vs Kanada (SCTV, Vidio, Moji)

17:00 WIB: Swiss vs Kamerun (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Portugal vs Ghana (SCTV, Vidio, Moji)

23.00 WIB: Uruguay vs Korea Selatan (SCTV, Vidio).

Jumat, 25 November 2022

02:00 WIB: Brasil vs Serbia (SCTV, Vidio, Moji).

