Jadwal Piala Dunia 2022 Rabu 23 November: 4 Laga Live, Termasuk Spanyol, Jerman, dan Belgia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Dunia 2022 pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 24 November, akan menampilkan aksi tim-tim dari Grup E dan F. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung, semuanya disiarkan oleh SCTV dan Vidio.

Dari Grup E, laga Jerman vs Jepang akan berlangsung 20.00 WIB. Sedangkan Spanyol vs Kosta Rika akan hadir mulai 23.00 WIB.

Jerman dan Jepang jadi unggulan di grup ini. Mereka menempati ranking 11 dan 7 dunia. Jepang ada di posisi 24, sedangkan Kosta Rika jadi tim berperingka terbawah di gup ini, yakni 31.

Pertandingan pertama ini akan jadi ukuran bagi seluruh peserta. Kejutan sangat mungkin terjadi, seperti saat Argentina dikalahkan Arab Saudi 1-2 pada pertandingan Selasa malam.

Dari Grup F, Maroko vs Kroasia akan hadir lebih dahulu, pada 17.00 WIB. Kemudian pada Kamis dinihari, mulai 02.00 WIB, giliran Belgia melawan Kanada.

Di grup ini, Belgia menempati ranking tertinggi (2), disusul Kroasia (12), Maroko (22) dan Kanada (41). Belgia paling diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup, diikuti Kroasia.

Jadwal Piala Dunia 2022 Hari Ini

Rabu, 23 November 2022

17:00 WIB: Maroko vs Kroasia (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Jerman vs Jepang (SCTV, Vidio, Moji)

23.00 WIB: Spanyol vs Kosta Rika (SCTV, Vidio, Moji).

Kamis, 24 November 2022

02:00 WIB: Belgia vs Kanada (SCTV, Vidio, Moji).

