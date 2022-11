Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022: Jerman Keok, Belgia Menang, Spanyol Pesta Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 24 Novebermber, menampilkan rangkaian pertandingan dari Grup E dan F. Jerman kalah, Belgia menang, dan Spanyol berpesta gol.

Di Grup E, dua laga yang berlangsung menampilkan hasil yang mengejutkan. Pada pertandingan yang berlangsung lebih awal, Jerman secara mengejutkan takluk 1-2 dari Jepang. Ini menjadi kejutan kedua di Piala Dunia 2022, setelah Arab Saudi mengalahkan Argentina, juga dengan skor 2-1.

Timnas Jerman sebenarnya mampu unggul lebih dulu, pada menit ke-33, lewat penalti Iklay Gundogan. Tim Panser mengurung Jepang sepanjang babak pertama dengan penguasaan bila mencapai 89 persen.

Pada babak kedua, Jepang bangkit. Mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-75 lewat gol Ritsu Doan. Mereka akhirnya menang setelah Takuma Asano mencetak gol pada menit ke-83.

Dalam pertandingan lain, Spanyol berpesta gol dan menang dengan skor 7-0 di Stadion Al Thumama. Ferran Torres memborong dua gol dan gol-gol lainnya diceploskan Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler, dan Alvaro Morata.

Berkat kemenangan ini Spanyol kokoh di puncak klasemen sementara Grup E Piala Dunia 2022 dengan torehan 3 poin. Jepang di posisi kedua dengan torehan nilai sama, tapi kalah selisih gol. Jerman dan Kosta Rika sama-sama belum mendapat poin.

Sementara itu dari Grup F, Belgia menang 1-0 atas Kanada. Mereka unggul berkat gol Michy Batshuayi (44). Dalam laga lain di grup sama, Maroko menahan Kroasia tanpa gol.

Kini Belgia memuncaki klasemen denga nilai 3, disusul Kroasia dan Maroko (sama-sama meraih nilai 1), serta Kanada (0).

Jadwal Piala Dunia 2022 matchday pertama masih akan hadir pada Kamis malam ini, menampilkan empat laga: Swiss vs Kamerun, Portugal vs Ghana, Uruguay vs Korea Selatan, dan Brasil vs Serbia.

