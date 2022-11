Jadwal Piala Dunia 2022 Kamis 24 November: 4 Laga Live, Ada Aksi Brasil, Portugal, dan Uruguay

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Dunia 2022 pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 25 November, akan menampilkan empat laga terakhir matchday pertama. Timnas Brasil, Portugal, dan Uruguay akan bermain.

Dari Grup G, laga Swiss vs Kamerun akan berlangsung mulai 17.00 WIB. Sedangkan pertandingan Brasil vs Serbia baru akan digielar pada Kamis dinihari, mulai 02.00 WIB.

Timnas Brasil, yang menempati ranking satu dunia, paling dijagokan untuk menjuarai turnamen ini. Namun, tekanan akan menghampiri merkea setelah dua kejutan terjadi di awal Piala Dunia ini, yakni kekalahan Argentina dari Arab Saudi dan Jerman dari Jepang.

Serbia bisa menyulitkan Brasil. Mereka saat ini hanya menempati ranking 21 dunia, namun dikenal memiliki permainan solid. Tim ini bahkan disebut-sebut sebagai salah datu kuda hitam di turnamen ini.

Baca Juga: Kata Hansi Flick dan Pemain Timnas Jerman Setelah Dikalahkan Jepang

Laga Swiss vs Kamerun juga menjanjikan hal menarik. Tim yang menang dalam laga ini akan memiliki peluang lolos besar ke babak 16 besar, asalkan mampu memetik poin dalam laga-laga berikutnya.

Di Grup H, aksi Portugal vs Ghana akan bisa disaksikan lebih dahulu, pada 20.00 WIB. Laga Uruguay vs Korea Selatan akan berlangsung mulai 23.00 WIB.

Di grup ini, Portugal (ranking 9) dijagokan untuk jadi juara grup. Uruguay (14) dan Korea Selatan (28) diprediksi akan berebut posisi runner-up. Ghana (61) adi tim dengan peringkat terendah dalam turnamen ini.

Jadwal Piala Dunia 2022 Hari Ini

Kamis, 24 November 2022

17:00 WIB: Swiss vs Kamerun (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Portugal vs Ghana (SCTV, Vidio, Moji)

23.00 WIB: Uruguay vs Korea Selatan (SCTV, Vidio).

Jumat, 25 November 2022

02:00 WIB: Brasil vs Serbia (SCTV, Vidio, Moji).

Selanjutnya: Hasil dan Jadwal Lengkap Matchday Pertama