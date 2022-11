Harry Kane Dipastikan Bisa Tampil di Laga Kedua Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Gareth Southgate mengatakan kapten Timnas Inggris, Harry Kane, dipastikan berada dalam kondisi bugar menjelang laga kedua Piala Dunia 2022 melawan Amerika Serikat. Pertandingan Inggris vs Amerika Serikat dijadwalkan berjalan pada Jumat, 25 November 2022 di Stadion Al Bayt.

Sebelumnya, Kane mengalami cedera pergelangan kaki pada babak kedua ketika Inggris menang 6-2 melawan Iran. Striker Tottenham Hotspur itu mempunyai sejarah panjang masalah pergelangan kaki.

Ia menjalani pemeriksaan usai laga melawan Iran pada Rabu kemarin. Situasi itu yang membuat keraguan banyak pihak apakah Kane bisa tampil kembali atau tidak.

Meski demikian, penjaga gawang Timnas Inggris Jordan Pickford telah menepis kekhawatiran tersebut. Menurut dia, Harry Kane sudah ambil bagian dalam sesi latihan pada Rabu.

Pelatih the Three Lions, Gareth Southgate, menambahkan Kane bisa masuk dalam skuad utama saat menghadapi Amerika Serikat. "Harry baik-baik saja. Ia telah berlatih agak terpisah dari grup namun semuanya bagus untuk Jumat malam," kata Southgate seperti dilansir AFP.

"Ia telah menjalani pemindaian untuk memastikan semuanya baik-baik saja," kata dia. Southgate juga mengatakan Harry Maguire merasa lebih baik setelah ditarik lebih awal pada laga perdana kemarin.

"Ia merasa sakit dan itu mempengaruhi penglihatannya. Anda khawatir tentang gegar otak pada saat itu. Namun kami melihat kembali semua rekaman dan tidak ada apa-apa, jadi dia berada di area yang baik," kata Gareth Southgate.

Jadwal Kamis, 24 November 2022

17:00 WIB: Swiss vs Kamerun (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Portugal vs Ghana (SCTV, Vidio, Moji)

23.00 WIB: Uruguay vs Korea Selatan (SCTV, Vidio).

Jumat, 25 November 2022

02:00 WIB: Brasil vs Serbia (SCTV, Vidio, Moji).

Jadwal Piala Dunia 2022 Matchday Kedua

Jumat, 25 November 2022

17:00 WIB: Inggris vs Amerika Serikat (SCTV, Vidio, Moji

20.00 WIB: Qatar vs Senegal (SCTV, Vidio, Moji)

23:00 WIB: Belanda vs Ekuador (SCTV, Vidio, Moji).

Sabtu, 23 November 2022

02:00 WIB: Wales vs Iran (SCTV, Vidio, Mentari TV

17:00 WIB: Tunisia vs Australia (SCTV, Vidio)

20:00 WIB: Polandia vs Arab Saudi (SCTV, Vidio, Moji)

23:00 WIB: Prancis vs Denmark (SCTV, Vidio, Moji).

