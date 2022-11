Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022: Brasil, Portugal, Swiss Menang, Uruguay Ditahan Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 25 November, menampilkan empat laga terakhir matchday pertama. Timnas Brasil, Portugal, dan Swiss menang. Sedangkan Uruguay ditahan Korea Selatan.

Dari Grup G, Timnas Brasil mampu membuktikan diri sebagai calon juara. Mereka menang 2-0 atas Serbia. Kemenangan itu dipastikan oleh gol yang diborong oleh Richarlison.

Di grup sama Swiss mengalahkan Kamerun dengan skor 1-0. Gol tunggal Swiss diceploskan Breel Embolo, yang lahir di Kamerun. Karena itu, pemain 25 tahun itu tak berlebihan dalam melakukan selebrasinya.

Kini Brasil memuncaki klasemen Grup G Piala Dunia 2022. Neymar cs mengemas nilai 3, unggul selisih gol dari Swiss di posisi kedua. Kamerun dan Serbia belum meraih gol.

Di Grup H, Portugal mampu mengalahkan Ghana dengan skor 3-2. Cristiano Ronaldo mencetak gol buat Portugal, dari titik penalti.

Gol pemain yang baru diputus kontrak oleh Manchester United itu menjadi yang pertama dalam laga itu, pada menit ke-65. Ghana membalas lewat Andre Ayew (73).

Portugal kemudian meraih dua gol dalam rentang dua menit, lewat Joao Felix (78) dan Rafael Leao (80). Ghana hanya bisa menambah satu gol lewat Osman Bukari (89).

Dalam laga lain di grup sama, Uurguay ditahan Korea Selatan. Kedua tim silih berganti menyerang namun selalu kandas saat dihadapkan dengan pertahanan lawan yang ketat. Skor akhir 0-0.

Kini Portugal memimpin klasemen Grup H dengan nilai 3. Korea Selatan dan Uruguay sama-sama mengemas nilai 1. Sedangkan nilai Ghana masih 0.

Hari ini akan berlangsung jadwal matchday kedua, dengan menghadirkan laga Wales vs Iran, Qatar vs Senegal, Belanda vs Ekuador, dan Inggris vs Amerika Serikat.

Hasil Piala Dunia 2022 Kamis, 24 November 2022:

Swiss vs Kamerun 1-0

Portugal vs Ghana 3-2

Uruguay vs Korea Selatan 0-0

Brasil vs Serbia 2-0.

