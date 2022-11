Prediksi Piala Dunia 2022 Inggris vs Amerika Serikat: Jadwal, H2H, Ulas Taktik, Perkiraan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Prediksi Piala Dunia 2022 pada Jumat malam atau Sabtu dinihari WIB, 26 November, akan menampilkan laga Inggris vs Amerika Serikat. Matchday kedua Grup B ini akan berlangsung di Stadion Al Bayt, mulai 02.00 WIB, dengan disiarkan SCTV, Vidio, dan Moji.

Timnas Inggris menargetkan kemenangan untuk membidik tiket babak knockout setelah mengalahkan Iran 6-2. Amerika Serikat juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang setelah ditahan 1-1 oleh Wales.

Inggris akan membawa misi pembalasan. Mereka belum pernah mengalahkan Amerika Serikat dalam setiap pertemuan di Piala Dunia. Mereka kalah pada 1950 dan imbang 1-1 dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Namun, dalam 11 pertemuan di berbagai ajang, Inggris mendominasi dengan mencatat delapan kemenangan.

Mereka akan masuk gelanggang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka sudah bangkti dari rangkaian hasil buruk sebelum Piala Dunia 2022. Kemenangan 6-2 atas Iran merupakan skor terbesar kedua dalam turnamen ini setelah Spanyol yang mengalahkan Kosta Rika 7-0.

The Three Lions akan kembali menantikan kecemerlangan pemain-pemain mudanya, khususnya Jude Bellingham yang masih berusia 19 tahun dan Bukayo Saka yang berumur 21 tahun. Keduanya mencetak gol ke gawang Iran.



Namun, Inggris patut berhati-hati menghadapi skuad Amerika Serikat yang dilatih Gregg Berhalter. Lawannya ini juga dihuni mayoritas pemain muda dengan rata-rata usia 25 tahun yang membuat AS menjadi skuad termuda kedua setelah Ghana dalam Piala Dunia 2022.

Di antara pemain muda AS yang tampil menawan dalam laga pertama adalah Timothy Weah. Putra legenda Liberia George Weah ini mencetak gol AS saat menghadapi Wales. Selain itu ada Sergino Dest yang berusia 22 tahun dan Yunus Musah yang masih berumur 19 tahun.

Setelah gagal mengikuti putaran final Piala Dunia 2018, Berhalter mengalihkan perhatian kepada pemain-pemain muda, bahkan saat menghadapi Wales dia menurunkan 11 debutan Piala Dunia.

Sementara itu, Gareth Southgate sempat menumpahkan kekesalannya karena timnya kebobolan pada saat-saat terakhir ketika melawan Iran. Ia tahu pasti Amerika Serikat tidak berada pada level yang sama dengan Iran sehingga Inggris tetap harus bersiap lebih baik lagi.

Southgate juga sangat waspada karena Amerika Serikat memiliki dua pemain Liga Inggris yang hafal gaya sepak bola Inggris. Keduanya adalah striker Chelsea Christian Pulisic dan Brenden Aaronson yang membela Leeds United.

"Kami harus lebih baik dari sebelumnya (saat melawan Iran) karena Amerika Serikat akan menghadapi kami dengan kecepatan penuh. Kami harus menata ulang," kata Southgate seperti dikutip Reuters.

Inggris yang memenangkan delapan dari 11 pertemuan sebelumnya dengan Amerika Serikat, agak mengkhawatirkan situasi cedera yang diderita Harry Kane. Tapi kemungkinan besar Kane dipasang lagi, sedangkan bek Kyle Walker kini bisa dimainkan membela Inggris.

Perkiraan Susunan Pemain

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling; Harry Kane

Amerika Serikat (4-3-3): Matt Turner; Sergino Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah; Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic.

