Rekap Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022: Qatar Tersingkir, Iran Menang, Inggris dan Belanda Tertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 26 November, menampilkan empat pertandingan dari Grup A dan B. Sejumlah hasil menarik tersaji.

Dari Grup A, tuan rumah Qatar menjadi tim pertama yang tersingkir. Mereka takluk 1-3 dari Senegal.

Senegal unggul berkat gol Boulaye Dia (menit 41), Famara Diedhiou (48), dan Bamba Dieng (84). Qatar hanya meraih satugol lewat Mohammed Muntari(78).

Di grup sama, Belanda dan Ekuador hanya bermain imbang 1-1. Gol dari Cody Gakpo (8) dibalas gol Enner Valencia (49).

Rangkaian hasil ini menempatkan Belanda di puncak klasemen Grup A. Mereka mengemas nilai sama (4) dan selisih gol (2) yang sama, namun Belanda unggul dalam hal poin fair play. Senegal ada di posisi ketiga dengan nilai 3. Qatar belum meraih poin sehingga dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar.

Pada laga terakhir grup ini, 29 November mendatang, Ekuador dan Senegal akan berebut tiket babak 16 besar. Sedangkan Belanda akan melawan Qatar, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk lolos.

Dari Grup B kejutan terjadi. Wales dikalahkan Iran dengan skor 0-2. Kedua gol Qatar tercipta dalam waktu tambahan (injury time) babak kedua, lewat Rouzbeh Cheshmi dan Ramin Rezaeian.

Di grup sama, Inggris dan Amerika Serikat hanya bermain imbang 0-0. Hasil membuat persaingan berebut tiket 16 besar masih akan berlangsung seru.

Inggris memuncaki klasemen dengan nilai 4, disusul Iran (3), AS (2), dan Wales (1). Keempat tim masih mungkin lolos. Pada laga terakhir, 29 Maret, Wales akan melawan Inggris, sedangkan Iran menghadapi AS.

Hasil Piala Dunia 2022, Jumat, 25 November 2022:

Wales vs Iran 0-2

Qatar vs Senegal 1-3

Belanda vs Ekuador 1-1

Inggris vs Amerika Serikat 0-0.