Prediksi Polandia vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022 Malam Ini, Ujian Kedua Herve Renard

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Arab Saudi harus segera melupakan kemenangan atas Argentina pada laga perdana Piala Dunia 2022. Mereka bakal menghadapi wakil Eropa, Polandia, pada pertandingan kedua dan itu menjadi ujian kedua bagi tim asuhan Herve Renard.

Duel Polandia vs Arab Saudi di Grup C dijadwalkan berjalan pada di Education City, Sabtu, 26 November 2022 pukul 20.00 WIB. Sementara laga lainnya ialah mempertemukan Argentina vs Meksiko.

Pada klasemen sementara Grup C, Arab Saudi memimpin dengan meraih tiga poin. Sementara Polandia dan Meksiko sama-sama mengoleksi satu poin. Sedangkan Timnas Argentina menjadi juru kunci karena gagal meraih poin.

Timnas Arab Saudi punya modal berharga untuk menghadapi Polandia. Selain raihan tiga poin pada pertemuan pertama, tim berjuluk The Green Falcons ini punya materi pemain yang relatif belum dikenal banyak oleh lawan. Situasi itu nampaknya yang membuat mereka tampil baik kala bertemu Lionel Messi dan kawan-kawan

Arab Saudi berpeluang membuat kejutan lainnya saat bertemu Polandia. Saudi yang merupakan tim peringkat FIFA terendah kedua dalam turnamen ini selain Ghana, akan mengincar babak 16 besar. Terakhir kali mereka tampil di fase 16 besar pada Piala Dunia 1994 dan disingkirkan oleh Swedia.

Polandia sendiri bernafsu mencapai babak yang sama yang bahkan lebih lama lama belum direngkuhnya sejak 1986.Ketika menahan imbang Meksiko, pelatih Polandia Czeslaw Michniewicz merasa baik-baik saja dengan hasil itu dan taktik bermain yang sangat defensif.

"Hasil laga tersebut tidak menghilangkan peluang maju lebih jauh baik untuk kami maupun Meksiko," kata Michniewicz seperti dikutip Reuters. Tetapi sejumlah pemain Polandia merasa tekanan justru semakin besar akibat imbang melawan Meksiko itu.

Pada laga nanti, Polandia harus menang. Robert Lewandowski harus dibuat lebih aktif dan lebih berbahaya lagi lawan ketimbang saat menghadapi Meksiko. Pasalnya, Arab Saudi bisa memberikan kejutan sewaktu-waktu.

Statistik Kedua Tim

- Polandia dan Arab Saudi sudah empat kali bertemu sebelumnya yang semuanya terjadi dalam laga persahabatan dan semuanya dimenangkan oleh Polandia.

- Menurut Nielsen Gracenote, kemenangan 2-1 Arab Saudi atas Argentina dalam pertandingan pertama grup ini adalah kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Padahal sebelum laga, peluang menang Saudi yang berada di peringkat FIFA ke-51 cuma 8,7 persen.

- Polandia dan Arab Saudi sama-sama hanya menguasai kurang dari 40 persen distribusi bola pada laga pembuka mereka dalam Grup C. Polandia hanya 39 persen menguasai bola saat imbang 0-0 melawan Meksiko, sedangkan Arab Saudi hanya 31 persen saat menghadapi Argentina.

- Polandia pertama kali bermain dalam putaran final Piala Dunia pada 1938 tetapi baru melakukannya lagi 36 tahun kemudian ketiga finis peringkat ketiga. Kini mereka sudah total sembilan kali memainkan putaran final Piala Dunia.

- Arab Saudi tidak ambil bagian dalam kualifikasi Piala Dunia hingga akhir 1970-an tetapi mencapai 16 besar dalam debut pada 1994.

Prediksi Susunan Pemain

Polandia (5-3-2): Wojciech Szczesny; Nicola Zalewski, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Jan Bednarek, Matty Cash; Sebastian Szymanski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski; Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

Arab Saudi (4-3-3): Mohammed Al-Owais; Mohammed Al-Burayk, Ali Al-Bulaihi, Hassan Al Tambakti, Saud Abdulhamid; Abdulelah Al Malki, Mohammed Kanno, Salman al Faraj; Salem Al Dawsari, Saleh Al-Shehiri, Feras Al Buraikan

Prediksi Polandia vs Arab Saudi

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dan hasil akhir bisa saja imbang. Timnas Arab Saudi jelas harus diwaspadai sebab mereka bisa bangkit kala tertinggal dari tim sekelas Argentina. Kondisi tersebut jelas harus menjadi perhatian penuh Polandia jika tidak ingin senasib dengan Lionel Messi dan kawan-kawan.

