Hasil Piala Dunia 2022 Sabtu 26 November: Tunisia vs Australia, Skor Akhir 0-1

Mitchell Duke menjadi penentu kemenangan The Socceroos. Ia menjebol gawang Aymen Dahmen dengan sundulan pada menit ke-23 setelah memanfaatkan umpan silang Craig Goodwin dari sayap kiri.

Kemenangan ini jadi yang pertama diraih Australia 12 tahun terakhir.

Ini mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan Australia di Piala Dunia sejak terakhir kali mereka meraih tiga poin dalam kemenangan atas Serbia pada 2010.

Statistik Pertandingan

Tunisia unggul dalam hal penguasaan bola, mencapai 57 persen. Mereka juga lebih agresif dalam serangan, dengan melakukan 13 percobaan tembakan ke gawang lawan, 4 di antaranya terarah. Australia melakukan 9 percobaan dengan 2 yang terarah ke gawang lawan.

Susunan Pemain

Tunisia: Aymen Dahmen, Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn, Mohamed Draeger, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Naim Sliti, Youssef Msakni (c), Issam Jembali.

Australia: Mat Ryan (c), Fran Karacic, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Riley McGree, Craig Goodwin, Mathew Leckie, Mitchell Duke.

Arti Penting Hasil

Kemenangan membuka peluang untuk lolos setelah sebelumnya kalah 1-4 dari Prancis. Kini mereka naik ke posisi kedua klasemen Grup D dengan nilai 3, sama dengan Prancis yang bermain lebih belakangan.

Tunisia gagal menang setelah pada laga pertama ditahan Denmark 0-0. Peluangnya untuk lolos masih ada, meski tipis.

Pada malam ini, di grup sama, masih ada laga Prancis vs Denmark mulai 23:00 WIB. Sedangkan pada matchday ketiga, 30 November mendatang, Australia akan menghadapi Denmark dan Prancis melawan Tunisia.

Jadwal Berikutnya Malam Ini

Malam ini masih ada tiga laga matchday kedua Piala Dunia 2022, yakni:

20:00 WIB: Polandia vs Arab Saudi (SCTV, Vidio, Moji)

23:00 WIB: Prancis vs Denmark (SCTV, Vidio, Moji).

02:00 WIB: Argentina vs Meksiko (SCTV, Vidio, Moji).

