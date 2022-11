Rekap Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022: Prancis Lolos, Argentina dan Polandia Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 27 November, menampilkan persaingan di Grup C dan D. Timnas Prancis menjadi tim pertama yang lolos, sedangkan Argentina, Polandia, dan Australia menang.

Dari Grup C, Timnas Argentina berhasil bangkit. Setelah secara mengejutkan kalah 1-2 dari Arab Saudi, pada laga keduanya mereka mampu mengalahkan Meksiko dengan skor 2-0.

Lionel Messi berperan penting dalam laga ini. Ia mencetak gol pada menit ke-64, lalu memberi umpan berbuah gol buat Enzo Fernandes pada menit ke-87.

Dalam laga lain, Arab Saudi gagal melanjutkan kejutannya. Mereka takluk 0-2 dari Polandia. Gol Polandia dicetak Piotr Zielinski (39) dan Robert Lewandowski (82).

Dua hasil ini membuat persaingan di Grup C Piala Dunia 2022 menjadi lebih ketat. Keempat tim masih berpeluang lolos. Polandia memimpin klasemen dengan nilai 4, diikuti Argentina (3), Arab Saudi (3), dan Meksiko (1).

Para pertandingan terakhir, 30 November 2022, Argentina akan melawan Polandia. Sedangkan Arab Saudi menghadapi Meksiko.

Timnas Prancis Lolos

Dari grup D, Timnas Prancis memastikan diri menjadi yang pertama lolos ke babak 16 besar. Mereka merebut tiket itu setelah menang 2-1 atas Denmark.

Kedua gol Prancis dalam laga itu diborong Kylian Mbappe (61, 86). Sedangkan Gol Denmark dicpeloskan Andreas Christensen (69).

Di grup sama, Australia menang 1-0 atas Tunisia. Kemenangan ini dipastikan oleh gol sundulan Mitchell Duke (23).

Prancis kini memuncaki klasemen Grup D Piala Dunia 2022 dengan nilai 6. Di bawahnya ada Australia (3), Denmark (1), dan Tunisia (1). Dengan satu laga tersisa, nilai Prancis tak mungkin lagi dikejar Denmark atau Tunisia sehingga dipastikan finis di posisi dua besar.

Pada laga terakhir grup ini, 30 November, Prancis akan menghadapi Tunisia. Sedangkan Australia melawan Denmark.

Hasil Piala Dunia 2022, Sabtu, 23 November 2022:

Tunisia vs Australia 0-1

Polandia vs Arab Saudi 2-0

Prancis vs Denmark 2-1

Argentina vs Meksiko 2-0.

