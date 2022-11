Gareth Southgate Sebut Mentalitas Timnas Inggris di Piala Dunia 2022 Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Gareth Southgate menyatakan Timnas Inggris akan menjalani fase gugur Piala Dunia 2022 di Qatar dalam kondisi dan keyakinan yang lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya di Rusia. Inggris sudah memastikan diri melaju ke babak 16 besar dengan status sebagai juara Grup B.

Tim berjuluk the Three Lions menang telak tiga gol tanpa balas kala melawan Wales.

Marcus Rashford mencetak dua gol yang diikuti oleh gol Phil Foden. Di fase gugur nanti mereka akan bertemu dengan Senegal pada Ahad, 4 Desember nanti.

Lebih lanjut, Southgate mendapat keyakinan pada Piala Dunia 2022 anak asuhnya bakal lebih siap bertarung dan makin percaya diri. "Saya rasa ada mentalitas yang berbeda. Keyakinan yang lebih tinggi. Tujuan kami berbeda," kata dia.

Menurut dia, pada Piala Dunia 2018 di Rusia, skuad Timnas Inggris terlalu fokus berpikir tentang peluang pertandingan. Namun kali ini, pelatih berusia 52 tahun itu menilai ada rasa percaya diri dan pengalaman yang bertambah dari para pemain.

Pada Piala Dunia 2018, Timnas Inggris menarik perhatian publik ketika mampu melaju ke semifinal. Namun, langkah mereka dihentikan oleh Timnas Kroasia di semifinal.

Itu adalah momen terobosan bagi Inggris setelah bertahun-tahun tampil lesu. Bangkitnya Inggris tidak lepas dari polesan Gareth Southgate yang menjadi pelatih the Three Lions pada 2016. Usai Piala Dunia 2018, Timnas Inggris kembali mengejutkan di Piala Eropa 2020 dengan menjadi runner up.

Pada Piala Dunia 2022, para penggemar punya harapan lebih tinggi kepada Harry Kane dan kawan-kawan untuk kembali merebut trofi Piala Dunia seperti yang dilakukan Booby Moore dan kawan-kawan pada edisi 1966.

Di sisi lain, suasana hati di antara para pemain timnas Inggris terlihat sedang bagus. Mereka nampak santai bersama dengan keluarga di tribun Stadion Ahmad bin Ali setelah menyingkirkan Wales.

"Kami sangat senang tujuan pertama ini tercapai. Tim dalam semangat yang baik," kata Gareth Southgate. "Kami memainkan sebagian besar tim di lapangan, yang sangat bagus untuk dinamikanya. Dan tidak ada kartu kuning, yang berarti itu baik."

