10 Fakta Menarik dari Semifinal Piala Dunia 2022 Saat Timnas Prancis Singkirkan Maroko

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Prancis lolos ke final Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Stadion Al Bayt, Kamis dinihari, 15 Desember 2022.

Prancis sejak awal lebih diunggulkan dalam laga ini. Mereka akhirnya mampu menyudahi kisah manis Maroko berkat gol Theo Hernandez pada menit kelima dan Randal Kolo Kuani pada menit ke-79..

Simak sejumlah fakta menarik dari pertandingan Prancis vs Maroko ini:

1. Prancis telah mencapai final Piala Dunia empat kali dalam tujuh edisi terakhir turnamen (1998, 2006, 2018 dan 2022), setidaknya dua kali lebih banyak ketimbang negara lain. Mereka akan mengejar gelar yang ketiga.

2. Prancis menjadi negara pertama yang lolos ke final dalam dua Piala Dunia seara beruntun (2018 dan 2022) sejak Brasil pada 2002. Mereka akan mencoba mengikuti jejak Brasil (1962) dan Italia (1938) yang mampu dua kali juara secara beruntun.

3. Didier Deschamps adalah manajer keempat yang memimpin sebuah negara ke putaran final Piala Dunia secara berturut-turut, setelah Vittorio Pozzo bersama Italia (1934, 1938), Carlos Bilardo bersama Argentina (1986, 1990), dan Franz Beckenbauer bersama Jerman (1986, 1990).

4. Randal Kolo Muani mencetak gol tercepat ketiga untuk seorang pemain pengganti dalam sejarah Piala Dunia setelah membukukan gol 44 detik saat baru masuk. Dia hanya kalah dari Morales pada 2002 dan Sand pada 1998.

5. Gol pembuka dari Theo Hernandez adalah yang tercepat terjadi di semifinal Piala Dunia sejak 1958, ketika Vava mencetak gol dalam waktu dua menit untuk Brasil melawan Prancis.

6. Hugo Lloris tampil untuk ke-19 kalinya di Piala Dunia 2022, menyamai rekor Manuel Neuer sebagai kiper yang paling sering bermain. Untuk rekor pemain yang paling sering tampil di Piala Dunia masih dipegang Lothar Mattheus (Jerman) dan Lionel Messi (Argentina).

7. Pemain Prancis Ibrahima Konate tampil menawan mengawal lini pertahanan timnya. Ia melakukan rata-rata 6,9 tackles dan pencegatan bola (interceptions) per 90 menit pada Piala Dunia 2022 ini, melebihi pemain manapun.

8. Penyerang Prancis, Antoine Griezmann, terpilih sebagai Pemain Terbaik atau Man of the Match laga Prancis vs Maroko. Ia berperan dalam gol pertama Prancis, meskipun tak memberi assist langsung. Perannya di lini tengah juga dinilai jadi kuncki bagi keberhasilan timnya dalam laga itu.

9. Antoine Griezmann telah mencatat tiga assist di Piala Dunia 2022, menjadi salah satu penyumbang umpan berbuah gol bersama tiga pemain lain, yakni Lionel Messi, Harry Kane, dan Bruno Fernandez.

10. Prancis akan menghadapi Argentina di babak final Piala Dunia 2022. Keduanya akan berhadapan di Stadion Lusail, Minggu malam, 18 Desember, mulai 22.00 WIB.

OPTA | SQUAWKA

