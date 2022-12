Jadwal Liga 1 Pekan Ke-16 Rabu 21 Desember: 3 Laga Live, Ada Persebaya dan Persib Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Rabu, 21 Desember 2022, akan menghadirkan tiga laga pekan ke-16. Ketiganya akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Jadwal akan dibuka laga Persebaya vs Persis Solo yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, mulai 15.00 WIB. Setelah itu, pada 18:00, pertadingan Persib Bandung vs Persita Tangerang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Sleman.

Rangkaian jadwal hari ini akan ditutup laga Persikabo 1973 vs Persik Kediri. Pertandingan yang akan berlangsung mulai 20.15 ini sekaligus akan jadi penutup jadwal pekan ke-16.

Jadwal Liga 1 Rabu, 21 Desember 2022

15:00 Persebaya vs Persis Solo (Indosiar)

18:00 Persib Bandung vs Persita (Indosiar)

20:15 Persikabo 1973 vs Persik Kediri (Indosiar).

Hasil Liga 1 Pekan Ke-16

Senin, 20 Desember 2022

RANS Nusantara vs Borneo FC 0-0

PSM Makassar vs PSIS Semarang 2-0

Bali United vs PSS Sleman 1-2

Selasa, 20 Desember 2022

Arema FC vs Madura United 0-2

Barito Putera vs Bhayangkara FC 2-0

Persija Jakarta vs Dewa United 3-2.

Klasemen Liga 1

