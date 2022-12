Manchester United dan Manchester City Lolos Perempat Final Carabao Cup, Ini Jadwal Babak 8 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United dan Manchester City lolos ke perempat final Carabao Cup atau Piala Liga Inggris. City menjadi tim terakhir yang memastikan ke babak 8 besar setelah mengalahkan Liverpool 3-2 di Etihad Stadium pada Jumat, 23 Desember 2022.

Duel Manchester City vs Liverpool itu berlangsung sengit. Penyerang andalan tuan rumah, Erling Haaland mencetak gol lebih dulu pada menit ke-10. Selang sepuluh menit kemudian dibalas oleh Fabio Carvalho sehingga kedudukan imbang di babak pertama.

Ketika pertandingan dimulai kembali, saat babak kedua baru memasuki menit ke-47, Riyad Mahrez membawa City kembali unggul. Namun, satu menit kemudian, Mohamed Salah mencetak gol penyeimbang. Tapi, tim asuhan Pep Guardiola bisa kembali unggul lewat gol Nathan Ake pada menit ke-58 dan tidak lagi bisa disamakan oleh Liverpool hingga laga usai.

Sehari sebelumnya, Manchester United juga memastikan maju ke perempat final dengan mengalahkan Burnley 2-0 di Old Trafford pada Kamis dinihari WIB, 22 Desember 2022. Dua gol itu dibuat oleh Christian Eriksen (27') dan Marcus Rashford (57').

Pemain Manchester United Christian Eriksen melakukan selebrasi bersama rekannya usai membobol gawang Burley dalam pertandingan babak 16 besar Carabao Cup di Old Trafford, Manchester, 22 Desember 2022. Action Images via Reuters/Phil Noble

Jadwal perempat final Carabao Cup

Berdasarkan hasil undian, Manchester City yang memastikan lolos ke perempat final setelah menyingkirkan juara bertahan Liverpool, akan bertandang ke Southamptop untuk laga berikutnya.

Manchester United akan melawan tim divisi ketiga Charlton Athletic di kandang, menurut hasil undian. Charlton yang terakhir bermain di Liga Premier pada 2007 berhasil menembus babak 8 besar setelah mengalahkan Brighton melalui adu penalti menyusul hasil imbang 0-0.

Empat tim lainnya, Nottingham Forest akan menjamu Wolves dan Newcastle United bermain di kandang melawan Leicester City. Pertandingan babak 8 besar Piala Liga Inggris dijadwalkan berlangsung pada 10 Januari 2023 WIB.

Manchester United vs Charlton

Southampton vs Manchester City

Newcastle United vs Leicester City

Nottingham Forest vs Wolves

REUTERS, SKY SPORTS

