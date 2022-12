Kompetisi Sepak Bola di Sejumlah Negara Tetap Bergulir saat Libur Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Sepak bola tidak berhenti dimainkan meski di tengah perayaan Natal. Kompetisi olahraga ini tetap digelar di negara-negara yang memang tidak merayakan hari raya ini.

Negara-negara di Benua Afrika, seperti Republik Demokratik Kongo, Mesir, Etophia, Libya, Sudan, Tanzania dan Tunisia tetap menggelar kompetisi sepak bola. Dikutip dari Dailystar, negara-negara di Asia, yakni Hong Kong dan India juga. Selain itu, hampir semua negara di Timur Tengah juga tetap menjalankan kompetisi.

Di Liga Uni Emirate Arab, pemucak klasemen Al- Ahli Dubai akan berhadapan dengan Baniyas DC. Pertandingan akan berlangsung hari ini pukul 22.30 WIB.

Di Mesir, tiga pertandingan di liga domestik akan dihelat hari ini. Salah satunya adalah duel tim pemuncak klaemen Al -Ahly vs Smouha.

Untuk Liga Inggris, tepat di Hari Natal, 25 Desember, tidak ada pertandingan. Namun, sehari setelahnya, kompetisi dimainkan. Sejumlah pertandingan di libur Natal ini lebih dikenal dengan sebutan Boxing Day.

Boxing Day menjadi salah satu jadwal Liga Premier yang ditunggu. Pertandingan tersebut diibaratkan sebagai 'hadiah' bagi warga Inggris. Mereka biasanya memanfaatkan libur Natal untuk menyaksikan laga Premier League bersama keluarga.

Laga Brentford vs Tottenham Hotspur menjadi salah satu duel yang akan tersaji di Boxing day pada Senin, 26 Desember 2022. Berikutnya, Leicester City vs Newcastle United, Everton vs Wolves.

Sementara, kompetisi Serie A Liga Italia, tidak ada pertandingan yang digelar selama Natal hingga pergantian tahun. Laga lanjutan akan digulirkan kembali mulai 4 Januari 2023.

Begitu juga dengan Bundesliga. Kompetisi di Jerman ini akan kembali dimainkan setelah libur Natal yakni pada 21 Januari 2023. Sedangkan Liga Spanyol, La Liga, akan digelar kembali pada 29 Desember 2022 mendatang.

