Prediksi Liverpool vs Leicester City di Liga Inggris Pekan ke-18 Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan pekan ke-18 Liga Inggris 2022-2023 mempertemukan Liverpool vs Leicester City di Anfield Stadium pada Sabtu dinihari, 31 Desember 2022 pukul 03.00 WIB. The Reds mengemban misi untuk merapat ke lima besar, sedangkan Leicester ingin menjauh dari zona degradasi.

Liverpool mengalami satu kekalahan dan satu kemenangan dalam dua pertandingan terakhir setelah usainya Piala Dunia 2022. Mereka kalah 2-3 dari Manchester City yang membuat mereka tersingkir dari Piala Liga Inggris, tetapi mampu bangkit dengan mengalahkan Aston Villa 3-1 di Liga Primer Inggris.

Leicester City juga tidak konsisten. Setelah menang 3-0 atas Milton Keynes Dons di Carabao Cup, The Foxes digilas tiga gol tanpa balas oleh Newcastle United.

Secara head to head, kedua kesebelasan ini tercatat sudah bertemu sebanyak 86 kali di semua ajang dengan rincian 42 kemenangan untuk Liverpool, 27 untuk Leicester, dan 17 kali imbang. Dan dari jumlah tersebut, tidak ada yang dominan dalam lima bentrokan terakhir, tiga kali The Reds menang dan dua kali The Foxes menang.

Pertemuan terbaru Liverpool dan Leicester City terjadi pada Februari lalu. Saat itu, pasukan Jurgen Klopp menang 2-0 di Anfield.

Kemenangan atas Leicester tidak akan mengangkat Mohamed Salah dan kolega naik dari posisi enam klasemen sementara. Hanya, tambahan tiga poin akan membuat torehan poin mereka menjadi 28 dan hanya terpaut satu angka dari Manchester United yang duduk di posisi lima dengan catatan Setan Merah gagal menang melawan Wolves.

Kondisi Terkini

Di kubu Liverpool, Klopp tidak bisa menggunakan jasa Arthur Melo, Diogo Jota, dan Luis Diaz yang mengalami cedera panjang. Roberto Firmino belum bisa turun meski sudah berangsur pulih dari masalah betisnya.

James Milner dan Curtis Jones yang juga menepi akibat cedera kemungkinan baru bisa kembali saat The Reds bertemu Brentford di laga selanjutnya. Cody Gakpo yang baru didatangkan dari PSV Eindhoven belum bisa dimainkan karena direkrut sebelum bursa transfer dibuka.

Di kubu Leicester City, Dennis Praet yang mengalami cedera di laga terakhir lawan Newcastle kemungkinan bakal bergabung dengan Ryan Bertrand, Ricardo Pereira, James Justin, Jonny Evans, dan James Maddison yang lebih dulu dipastikan absen. Cederanya Dennis Praet akan memberi kesempatan kepada Ayoze Perez atau Marc Albrighton untuk kembali ke starting eleven Leicester.

Perkiraan Susunan Pemain

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Harvey Elliott; Mohamed Salah, Darwin Nunez, Fabio Carvalho

Pelatih: Jurgen Klopp

Leicester City (4-2-3-1): Danny Ward; Timothy Castagne, Daniel Amartey, Wout Faes, Luke Thomas; Wilfred Ndidi, Youri Tielemans; Ayoze Perez, Kirenan Dewsbury-Hall, Harvey Barnes; Jamie Vardy

Pelatih: Brendan Rodgers

Head to Head

86 pertemuan

42 Liverpool menang

27 Leicester City menang

17 imbang

5 Pertemuan Terakhir

10/02/2022 - Liverpool 2-0 Leicester City - Liga Inggris

28/12/2021 - Leicester City 1-0 Liverpool - Liga Inggris

22/12/2021 - Liverpool 3-3 (5-4 pen) Leicester City - Piala Liga Inggris

13/2/2021 - Leicester City 3-1 Liverpool - Liga Inggris

22/11/2020 - Liverpool 3-0 Leicester City - Liga Inggris

Prediksi

Liverpool berpotensi memetik kemenangan atas Leicester pada Liga Inggris malam ini. Selain unggul dalam rekor pertemuan, mereka juga tidak ingin malu di hadapan pendukungnya sendiri di Anfield.

