Liga Inggris Pekan Ke-19: Hasil, Jadwal Hari Ini, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris sudah memasuki pekan ke-19. Satu pertandingan sudah berlangsung dan empat lainnya akan bergulir Selasa malam ini, 3 Januari 2023.

Pertandingan yang sudah berlangsung, pada Selasa dinihari tadi, adalah Brentford vs Liverpool. Dalam laga di Gtech Community Stadium, London Barat, Tim tuan rumah mampu membuat kejutan dengan mengalahkan The Reds 3-1.

Brentford unggul dua gol di babak pertama melalui gol bunuh diri Ibrahim Konate dan sundulan Yoane Wissa. Liverpool memperkecil ketertinggalan di babak kedua melalui gol Alex Oxlade-Chamberlain. Tim tuan rumah memastikan kemenangan berkat gol Bryan Mbuemo.

Kekalahan ini membuat The Reds gagal menggeser Tottenham Hotspur di peringkat ke-5. Mereka tetap di urutan keenam dengan menorehkan 28 poin dalam 17 pertandingan, tertinggal dua poin dari Tottenham. Brentford naik ke peringkat tujuh dengan torehan 26 poin.

Pada Selasa malam ini empat pertandingan akan hadir. Salah satunya adalah Arsenal vs Newcastle, yang akan jadi duel tim papan atas klasemen musim ini.

Arsenal kini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan nilai 43 dari 16 laga, unggul tujuh angka dari Manchester City. Newcastle United di posisi ketiga dengan nilai 34 dari 17 laga.

Jadwal Liga Inggris malam ini juga akan diisi pertandingan Everton vs Brighton, Leicester vs Fulham, serta Manchester United vs Bournemouth. Laga MU bisa disaksikan secara langsung lewat SCTV. Sedangkan partai lainnya bisa disimak di Vidio.

