Rangkuman Hasil Copa del Rey: Intercity vs Barcelona 3-4, Sevilla dan Atletico Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona lolos dengan susah payah ke babak 16 besar Copa del Rey, Kamis dinihari, 5 Januari 2023. Mereka harus melewati babak perpanjangan waktu untuk meraih kemenangan 4-3 atas tim divisi tiga, Intercity.

Dalam laga di Stadion Jose Rico Perez, Alacante, itu Barcelona memulai dengan bagus. Mereka sudah unggul saat laga baru berlangsung empat menit, lewat gol Ronald Araujo.

Namun, gol itu menjadi satu-satunya di babak pertama. Meski dominan dalam penguasaan bola, Barcelona kesulitan menambah keunggulan.

Di babak kedua Intercity justru mampu membalas lewat gol Oriol Soldevila pada menit ke-59. Barcelona mampu kembali memimpin pada menit ke-67, lewat gol Ousmane Dembele. Namun, pada menit ke-74, Soldevila kembali mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Tiga menit berselang, Barca kembali memimpin lewat Raphinha. Namun, lagi-lagi Soldevila beraksi. Pemain 21 tahun itu mencetak hattrick pada menit ke-86 untuk memaksa pertandingan memainkan perpanjangan waktu.

Pada menit ke-104, Ansu Fati yang menggantikan Memphis Depay di babak kedua berhasil memastikan kemanangan Barcelona.

Baca Juga: Barcelona Incar Raul Jinemenez

Susunan pemain Barcelona dalam laga ini: (4-3-3): Inaki Pena; Hector Bellerin, Ronald Araujo, Jules Kounde, Jordi Alba; Franck Kessie, Sergio Busquets, Pablo Torre; Ousmane Dembele, Memphis Depay, Ferran Torres.

Sevilla dan Atletico Juga Lolos

Dalam laga lainnya, Sevilla lolos ke babak 16 besar Copa del Rey setelah menang 5-0 di kandang Linares, tim divisi 3. Youssef En Nesyri memborong tiga gol dalam laga ini. Gol lainnnya diceploskan Erik Lamela dan dari bunuh diri Luciano Squadrone.

Atletico Madrid juga lolos setelah menang 2-0 di markas Real Oviedo (divisi 2). Kemenangan ini dipastikan oleh gol Marcis Llorente dan Pablo Barios.

Dua klub La Liga, Real Mallorca dan Real Sociedad, juga lolos. Mereka menyusul Madrid, Valencia, Villarreal, dan Espanyol yang sudah melaju sehari sebelumnya.

Hasil Copa del Rey

Hasil Kamis dinihari, 5 Januari 2023:

Linares vs Sevilla 0-5

Pontevedra vs Mallorca 0-2

UD Logrones vs Real Sociedad 0-1

Real Oviedo vs Atletico Madrid 0-2

Alaves vs Valladolid

CF Intercity vs Barcelona.

Hasil hari sebelumnya

Cacereno vs Real Madrid 0-1

Levante vs Getafe 3-2

Cartagena vs Villarreal 1-5

Espanyol vs Celta Vigo 3-1

La Nucia vs Valencia 0-3

Ceuta vs Elche 1-0

Gijon vs Rayo Vallecano 2-0.

Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Tottenham Pesta Gol