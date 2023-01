Hasil Piala FA: Manchester United vs Everton 3-1, Rashford Bikin Gol dan Assist

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United berhasil lolos ke babak keempat Piala FA. Mereka melaju setelah mengalahkan Everton dengan skor 3-1 dalam pertandingan di Old Trafford, Sabtu dinihari, 7 Januari 2023.

MU menjadi tim pertama yang lolos dan masih menanti lawan di babak berikutnya (32 besar).

Bagi Everton, kegagalan di Piala FA ini memperparah derita mereka, yang terpuruk di zona degradasi Liga Inggris. Posisi Frank Lampard sebagai pelatih pun kian terancam.

Pencetak Gol



Manchester United unggul lebih dahulu, pada menit keempat. Antony mencetak gol setelah meneruskan umpan dari Marcus Rashford.

Everton membalas lewat gol Conor Coady pada menit ke-14. Pemain ini kemudian berubah dari pahlawan jadi pesakitan karena mencetak gol bunuh diri pada menit ke-52.

Si Setan Merah kemudian memastikan kemenangan 3-1 buat MU lewat gol dari titik penalty pada masa injury time. Penalti diberikan wasit setelah Ben Godfrey melanggar Alejandro Garnacho.

Marcus Rashford menjadi pemain Manchester United pertama yang mencetak gol dalam tujuh penampilan kandang berturut-turut di semua kompetisi sejak Wayne Rooney melakukannya antara Februari dan April 2012.

Statistik Pertandingan



MU unggul dalam penguasaan bola, mencapai 58 bersen. Mereka juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan ke gawang lawan (16 berbanding 8), namun tembakan terarahnya sama (2 berbanding 2).

Untuk kualitas peluang mereka (expected goal atau xG) MU mampu mengungguli lawannya. MU mencatatakan angka 2,61 berbanding 1,67 milik Everton.

Susunan Pemain



Manchester United (4-2-3-1): David de Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia; Casemiro, Christian Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Anthony Martial.

Everton (5-3-2): Jordan Pickford; Seamus Coleman, Ben Godfrey, Conor Coady, James Tarkowski, Vitalii Mykolenko; Alex Iwobi, Idrissa Gueye, Amadou Onana; Neal Maupay, Demarai Gray.

Jadwal Berikutnya



Jadwal babak ketiga Piala FA akan kembali hadir Sabtu malam ini, 7 Januari 2023, antara lain menghadirkan laga Tottenham vs Portsmouth, Leicester City vs Preston, Hull vs Fulham, dan Liverpool vs Wolves.

