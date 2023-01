Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-17: Juventus vs Udinese 1-0, Inter Milan Ditahan Monza

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-17 pada Sabtu, 7 Januari 2023, menghadirkan kemenangan Juventus dan kegagalan Inter Milan untuk meraih poin penuh.

Juventus menang 1-0 saat menjamu Udinese di Allianz Stadium. Gol tunggal Bianconeri dicetak Danilo pada babak kedua.

Kemenangan ini mengantar Juve naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 37 poin dari 17 laga, unggul satu angka dari AC Milan. Mereka terpaut empat poin dari Napoli di posisi puncak dan baru bermain melawan Sampdiria malam ini.

Udinese gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi kedelapan klasemen dengan 25 poin.

Dalam pertandingan lain, Inter Milan gagal meraih poin penuh. Mereka hanya mampu bermain 2-2 di kandang Monza.

Inter Milan Tertahan

Inter Milan dua kali unggul lewat gol Matteo Darmian dan Lautaro Martinez. Namun, dua kali pula disamai lawan lewat Patrick Ciurria dan Denzel Dumfries.

Inter Milan kehilangan poin untuk pertama kalinya dalam empat laga terakhir. Mereka masih bertahan di posisi keempat klasemen dengan nilai 34, tertinggal dua angka dari AC Milan tapi masih unggul empat angka dari Lazio.

Monza, yang merupakan tim promosi, gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 18.

Dalam pertandingan lain, Fiorentina mengalahkan Sassuolo 2-1. Fiorentina menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 21, unggul 13 angka dari lawannya di posisi ke-16.

Liga Italia pekan ke-17 akan kembali hadir malam ini antara lain menghadirkan laga Sampdoria vs Napoli dan AC Milan vs AS Roma.