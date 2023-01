Jadwal Bola Minggu 8 Januari 2023: Man City vs Chelsea, Atletico vs Barcelona, Juga Ada Napoli dan Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 9 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Piala Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Piala FA

Piala FA di Inggris akan memasuki babak ketiga. Malam ini akan hadir laga besar: Manchester City vs Chelsea.

Kedua klub Premier League itu akan berusaha menyusul Manchester United, Tottenham, Leicester City, Fulham, West Ham yang sudah lolos.

Jadwal

19:30 Bristol City vs Swansea

19:30 Derby vs Barnsley

21:00 Cardiff vs Leeds

21:00 Hartlepool vs Stoke City

21:00 Norwich vs Blackburn

21:00 Stockport vs Walsall

23:30 Aston Villa vs Stevenage

23:30 Manchester City vs Chelsea.

Liga Spanyol

Liga Spanyol memasuki pekan ke-16. Malam ini akan ada duel besar Atletico Madrid vs Barcelona.

Atletico Madrid kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 27, tertinggal 11 poin dari Barcelona yang ada di puncak. Bila menang, Barca berpeluang menjauh dari Real Madrid yang memiliki nilai sama di posisi kedua.

Jadwal Liga Spanyol malam ini juga akan menampilkan laga Sevilla vs Getafe dan Athletic Bilbao vs Osasuna.

Inilah jadwal selengkapnya:

Minggu, 8 Januari 2023

20:00 Almeria vs Real Sociedad

22:15 Rayo Vallecano vs Real Betis

Senin, 9 Januari 2023

00:30 Sevilla vs Getafe

03:00 Atletico Madrid vs Barcelona

03:00 Athletic Bilbao vs Osasuna.

Liga Italia

Liga Italia akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-17. Malam ini akan berlangsung persaingan di papan atas klasemen: Sampdoria vs Napoli dan AC Milan vs AS Roma.

Napoli masih memuncaki klasemen dengan nilai 41, unggul empat angka dari Juventus. AC Milan di posisi ketiga dengan nilai 36.

Jadwal selengkapnya

Minggu, 8 Januari 2023

18:30 Salernitana vs Torino

21:00 Lazio vs Empoli

21:00 Spezia vs Lecce.

Senin dinihari, 9 Januari 2023

00:00 Sampdoria vs Napoli

02:45 AC Milan vs AS Roma.

Piala Prancis

Piala Prancis akan menampilkan laga babak 64 besar. Malam ini antara lain akan hadir aksi Reims, Lille, dan Touluse.

Jadwal selengkapnya:

21:30 Belfort vs St Quentin

21:30 Chamalieres vs Bourges 18

21:30 Chataigneraie vs Lorient

21:30 Jura Sud vs AC Ajaccio

21:30 Loon Plage vs Reims

00:00 Aubagne vs Chambery

00:00 Avoine vs Vierzon Foot

00:00 Dunkerque vs Auxerre

00:00 Lannion vs Toulouse

00:00 Pontivyen vs Les Herbiers

02:45 Lille vs Troyes.

