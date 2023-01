Jadwal Bola Rabu 11 Januari 2023: Persib vs Persija; Juga Ada Man City, AC Milan, Madrid, dan PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 12 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1 Indonesia, Carabao Cup, Coppa Italia, Piala Super Spanyol, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 Indonesia akan menghadirkan laga tunda pekan ke-11. Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api.

Persib saat ini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 30 dari 16 laga, sedangkan Persija Jakarta di urutan keempat dengan nilai 32.

Jadwal

15.30 Persib Bandung vs Persija Jakarta (live Indosiar).

Carabao Cup

(babak perempat final, live Bein Sport)

Kompetisi Piala Liga Inggris atau Carabao Cup memasuki babak prempat final. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung.

Nottingham Forest akan menjamu Wolves, sedangkan Southampton akan menyambut Manchester City. Keempat tim akan bersaing untuk menyusul Manchester United dan Newcastle United yang sudah lebih dahulu lolos ke semifinal.

Jadwal

02.45 Nottingham Forest vs Wolves

03.00 Southampton vs Manchester City.

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

Coppa Italia alias Piala Italia akan memulai babak 16 besar. Malam ini ada satu laga yang akan berlangsung, yakni AC Milan vs Torino .

Kedua tim akan berusaha menyusul Inter Milan yang sudah lolos dengan mengalahkan Parma 2-1. Dua laga lain akan berlangsung Kamis malam, yakni Fiorentina vs Sampdoria dan AS Roma vs Genoa.

Jadwal

03:00 AC Milan vs Torino (TVRI).

Piala Super Spanyol

Jadwal Piala Super Spanyol atau Supercopa de Espana digelar di Riyadh, Arab Saudi, mempertemukan empat tim Liga Spanyol (juara serta runner-up La Liga dan Copa del Rey).

Pertandingan dimulai dari babak semifinal. Malam ini akan hadir laga Real Madrid vs Valencia. Sedangkan Kamis malam akan berlangsung pertandingan Real Betis vs Barcelona.

Jadwal

02.00 Real Madrid vs Valencia

Liga Prancis

Liga Prancis (Ligue 1) segera memasuki pekan ke-18. Malam ini akan ada aksi Paris Saint-Germain yang menjamu Angers.

Laga ini kemungkinan akan menjadi ajang kembalinya Lionel Messi setelah menjuarai Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Ia sempat diberi libur tambahan oleh PSG.

Saat ini PSG masih memuncaki klasemen dengan nilai 44 dari 17 laga. Mereka unggul empat poin dari Lens. Angers di dasar klasemen dengan nilai 8.

Jadwal

01:00 AC Ajaccio vs Reims

01:00 Auxerre vs Toulouse

01:00 Brest vs Lille

01:00 Clermont vs Rennes

01:00 Nantes vs Lyon

03:00 Lorient vs Monaco

03:00 Nice vs Montpellier

03:00 PSG vs Angers

03:00 Strasbourg vs Lens

03:00 Troyes vs Marseille.

