Jadwal Liga 1 Pekan Ke-18: Arema FC vs Borneo FC Ditunda, Laga Ketiga yang Batal Digelar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 putaran kedua kembali diwarnai penundaan. Pertandingan Arema FC vs Borneo FC belum bisa digelar sesuai jadwal karena masalah stadion.

Bentrokan Arema FC vs Borneo FC awalnya dijadwalkan digelar pada Minggu malam, 15 Januari 2023. Namun, laga tersebut dipastikan ditunda.

Hal itu diketahui dari jadwal laga pekan ke-18 yang dimuat di situs resmi PT LIB. Borneo FC yang terlibat dalam pertandingan pun telah mengumumkannya via akun Instagram resmi klub.

Penundaan tersebut tak lepas dari kondisi Arema FC yang belum mendapat stadion yang jadi kandangnya. Sebelumnya laga Arema FC vs Borneo FC hendak digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, tapi ditolak. Disporapar Jawa Tengah tidak mengizinkan setelah menerima aspirasi dari berbagai pihak.

Arema vs Borneo menjadi pertandingan ketiga di pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 yang harus mengalami penundaan. Sebelumnya duel Persik Kediri vs Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 juga ditunda. Kedua laga ini awalnya dijadwalnya pada Sabtu, 14 Januari 2023.

Penundaan dua pertandingan di Jawa Timur itu terjadi karena terkait masalah izin dari kepolisian. Pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin untuk dua laga tersebut sebab tidak sesuai dengan Perpol 10/2022. Masa pengurusan izin tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yakni minimal 14 hari sebelum pertandingan.

Setelah tiga laga ditunda, lima jadwal lainnya masih akan berlanjut mulai Sabtu besok, 13 Januari. Pada pekan ke-18 ini antara lain akan tersaji laga Barito Putera vs Madura United, Persib Bandung vs Bhayangkara FC, RANS Nusantara vs PSIS Semarang.