Hasil Liga Italia Pekan ke-18: Napoli Permalukan Juventus 5-1, Osimhen Bikin Brace

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan terjadi dalam duel tim dua besar klasemen Liga Italia. Napoli mempermalukan Juventus dengan skor 5-1 pada laga pekan ke-18 yang berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Sabtu dinihari WIB, 14 Januari 2023.

Napoli tampil dominan dalam laga kandangnya ini. Mereka melakukan penguasaan bola hingga 60 persen. Mereka memiliki lebih banyak tembakan ke gawang lawan (14 berbanding 11) dengan kualitas peluang (xG) yang lebih baik (2,07 berbanding 1,22).

Dominasi itu juga sangat tercermin dari skor akhir. Napoli meraih lima gol, dua di antaranya diborong oleh Viktor Osimhen pada menit 14 dan 65.

Gol lainnya dicetak Khvicha Kvaratskhelia (39), Amir Rrahmani (55), dan Eljif Elmas (72). Kvaratskhelia juga memberi dua assist, buat Rrahmani dan gol kedua Osimhen.

Pemain Napoli, Eljif Elmas berhasil mencetak gol ke gawang Juventus dalam Liga Italia Seri A di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italia, 13 Januari 2023. REUTERS/Ciro De Luca

Juventus hanya bisa mencetak satu gol saat sudah tertinggal 2-0. Angel di Maria menjebol gawang Napoli pada menit 42, memanfaatkan umpan Arkadiusz Milik.

Hasil ini membuat Napoli kian unggul dalam persaingan perebutan gelar juara. Mereka mengemas 47 poin dari 18 laga, unggul 10 angka dari Juventus dan AC Milan.

Papan skor yang menunjukkan Napoli 5 dan Juventus 1 saat bertanding dalam Liga Italia Seri A di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italia, 13 Januari 2023. REUTERS/Ciro De Luca

Susunan Pemain

Napoli (4-3-3): Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Amir Rrahmani, Mario Rui; Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia.

Juventus (3-5-1-1): Wojciech Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Federico Chiesa, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic; Angel Di Maria; Arkadiusz Milik.

Jadwal Pekan Ke-18 Lainnya

Jadal Liga Italia pekan ke-18 lainnya akan hadir malam ini. Ada Lecce vs AC Milan dan Inter Milan vs Verona. Sedangkan AS Roma baru akan menghadapi Fiorentina pada Senin dinihari.

