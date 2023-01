Hasil Liga Inggris Pekan Ke-20: Aston Villa Kalahkan Leeds United 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Aston Villa berhasil mengalahkan Leeds United dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-20 di Villa Park, Sabtu dinihari, 14 Januari 2023.

Villa memimpin ketika laga baru berlangsung tiga menit. Leon Bailey mencetak gol setelah terlibat dalam serangan balik yang cepat.

Usaha Leeds untuk menyamakan kedudukan sempat menghasilkan sejumlah peluang bagus. Namun, beberapa penyelamatan gemilang dari kiper tuan Emiliano Martinez membuat mereka gagal mencetak gol.

Aston Villa justru kembali unggul pada menit ke-64. Sundulan Emiliano Buendia berbuah gol.

Gol ini sempat dianulir karena offside. Namun, setelah melakukan tinjauan VAR, wasit akhirnya mengesahkannya.

Patrick Bamford turun dari bangku Leeds cadangan untuk membuat Leeds bangkit. Ia mencetak gol saat laga tersisa enam menit. Namun, tak ada lagi gol hingga akhir laga sehingga skor akhir menjadi 2-1.

Aston Villa bangkit setelah pekan sebelumnya ditahan Wolves 1-1. Mereka kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 25 dari 19 laga.

Bagi Leeds, kekalahan ini membuat mereka gagal menjauh dari ancaman degradasi. Tim asuhan Jesse Marsch itu gagal menang dalam tujuh laga di berbagai kompetisi.

Dalam klasemen Liga Inggris, Leeds kini ada di posisi ke-14. Mereka mengemas nilai 17, hanya dua poin di atas zona degradasi.

Jadwal Aston Villa vs Leeds United ini menjadi yang pertama dari rangkaian laga pekan ke-18. Malam ini akan hadir laga besar Manchester United vs Manchester City. Selain itu ada partai Brighton vs Liverpool dan Nottingham Forest vs Leicester.

