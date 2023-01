Aaron Ramsdale Jelaskan Insiden yang Dialami Usai Arsenal Kalahkan Tottenham 2-0 di Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Kiper Arsenal, Aaron Ramsdale, mengungkapkan menjadi sasaran serangan penggemar Tottenham Hotspur seusai pertandingan Liga Inggris itu berakhir dengan kekalahan tuan rumah 2-0 pada Minggu, 15 Januari 2023.

Ramsdale dinobatkan sebagai Player of the Match untuk The Gunners. Dia mencatat delapan penyelamatan, termasuk menggagalkan serangan dari Harry Kane di Stadion Tottenham Hotspur.

Di laga itu, Arsenal meraih kemenangan berkat gol bunuh diri Hugo Lloris (14') dan tembakan keras dari Martin Odegaard (36'). Hasil itu membuat tim asuhan Mikel Arteta unggul delapan poin di puncak klasemen Liga Inggris.

Saat Ramsdale merayakan kemenangan dengan mencium lencana Arsenal setelah wasit meniup peluit laga usai, dia terlibat perkelahian dengan Richarlison, sebelum seorang suporter Tottenham menyerangnya dengan menendang punggungnya.

Pemain Arsenal Martin Odegaard melakukan selebrasi bersama dengan Granit Xhaka dan Gabriel Martinelli usai membobol gawang Tottenham Hotspur dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, London, 15 Januari 2023. Arsenal kokoh dipuncak klasemen setelah menang atas Hotspur 2-0. REUTERS/Dylan Martinez

Ramsdale berdiri membelakangi ketika suporter melakukan kontak dan menduga dia telah dipukul sebelum dibawa pergi oleh manajernya, Arteta serta staf dan rekan setimnya.

"Penggemar Spurs memberi saya beberapa celah di babak kedua, dan saya membalasnya. Beberapa orang merespons tindakan saya dengan baik, dengan cara yang sportif," kata Ramsdale usai pertandingan kepada Sky Sports.

"Tapi, kemudian seorang penggemar melompat dan menyerang di punggung. Itulah yang terjadi dan itu memalukan karena pada akhirnya ini hanya pertandingan sepak bola. Semua orang, kedua pemain mencoba membawa saya pergi. Syukurlah tidak ada yang terlalu drastis, tapi rasanya kecut."

Arsenal mendominasi pertandingan dengan mencatat keunggulan dua gol sebelum jeda, meski Ramsdale harus sigap menggagalkan upaya Kane mencetak gol melalui sundulan berbahaya.

Di babak kedua, Spurs mengembangkan permainan dan Ramsdale melakukan delapan penyelamatan, termasuk ancaman berbahaya dari Ryan Sessegnon.

Bek kiri Tottenham itu bermain satu dua dengan Kane sebelum Sessegnon menembakan bola ke sudut jauh. Namun, Ramsdale merentangkan kaki kirinya untuk membelokkan bola melewati tiang gawang.

Hasil yang diraih di Tottenham menjadi kemenangan ke-15 Arsenal dari 18 laga yang sudah dimainkan di Liga Inggris. Mereka tercatat baru sekali kalah dan dua kali imbang. Koleksi nilainya kini 47 poin, unggul delapan poin dari Manchester City yang kalah 2-1 di kandang Manchester United pada Sabtu lalu.

Setelah pertandingan ini, Arsenal akan menjamu Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-21 di Stadion Emirates pada Minggu, 22 Januari 2023.

MIRROR

Baca Juga: Kata Mikel Arteta Setelah Arsenal Tekuk Tottenham di Liga Inggris