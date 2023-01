Jadwal Bola Sabtu 21 Januari 2023: Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 22 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-19. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung. Inilah jadwalnya:

16:00 PSIS Semarang vs Arema FC (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs Rans Nusantara (Vidio)

18:30 Borneo FC vs Barito Putera (Vidio).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris memasuki pekan ke-21. Malam ini antara lain akan hadir laga besar Liverpool vs Chelsea. Kedua tim raksasa ini sama-sama berjuang di papan tengah.

Jadwal (Live Vidio)

19:30 Liverpool vs Chelsea

22:00 Bournemouth vs Nottingham

22:00 Leicester City vs Brighton (Moji TV)

22:00 Southampton vs Aston Villa

22:00 West Ham United vs Everton

00:30 Crystal Palace vs Newcastle United (SCTV).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-19. Malam ini akan hadir laga Napoli, yang memuncaki klasemen.

Jadwal (Live Bein Sport)

21:00 Hellas Verona vs Lecce

00:00 Salernitana vs Napoli

02:45 Fiorentina vs Torino.

Liga Spanyol

Liga Spanyol akan menghadirkan laga pekan ke-18. Malam ini antara lain ada aksi Atletico Madrid.

Jadwal (live Bein Sport)

20:00 Rayo Vallecano Vs Real Sociedad

22:15 Espanyol Vs Real Betis

00:30 Atletico Madrid Vs Real Valladolid

03:00 Sevilla Vs Cadiz.

Liga Jerman

Liga Jerman baru akan memulai kompetisi setelah menjalani jeda Piala Dunia 2022. Malam ini akan hadir pertandingan Sttutgart, Frankfurt, dan Werder Bremen.

Jadwal (live Mola TV)

21:30 Bochum vs Hertha Berlin

21:30 Frankfurt vs Schalke

21:30 Union Berlin vs Hoffenheim

21:30 VfB Stuttgart vs Mainz

21:30 Wolfsburg vs Freiburg

00:30 Koln vs Werder Bremen.

