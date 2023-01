Jadwal Bola Minggu 22 Januari 2023: Ada Liga 1, Barcelona, Juve, Madrid, Juga Arsenal vs MU

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 23 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-20. Hari ini ada satu laga yang akan berlangsung. Dewa United menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 18, tertinggal tujuh angka dari Persita di posisi ke-10.

Inilah jadwalnya:

16:00 Dewa United vs Persita (Vidio).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris memasuki pekan ke-21. Malam ini antara lain akan hadir laga besar Arsenal vs Manchester United.

Arsenal masih memuncaki klasemen dengan nilai 47, unggul delapan poin dari MU di posisi keempat.

Jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan aksi Manchester City melawan Wolves.

Jadwal (Live Vidio)

21:00 Leeds United vs Brentford

21:00 Manchester City vs Wolves

23:30 Arsenal vs Manchester United (SCTV).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-19. Malam ini akan hadir aksi AS Roma dan Juventus.

Jadwal (Live Bein Sport)

18:30 Sampdoria vs Udinese

00:00 Spezia vs AS Roma

02:45 Juventus vs Atalanta.

Liga Spanyol

Liga Spanyol akan menghadirkan laga pekan ke-18. Malam ini antara lain ada aksi Barcelona dan Real Madrid dalam laga berbeda.

Kedua tim saat ini masih bersaing berebut gelar juara. Barcelona memuncaki klasemen dengan nilai 41, ynggul tiga angka dari Madrid.

Jadwal (live Bein Sport)

20:00 Villarreal Vs Girona

22:15 Elche Vs Osasuna

00:30 Barcelona Vs Getafe

03:00 Athletic Bilbao Vs Real Madrid.

Liga Jerman

Liga Jerman baru akan memulai kompetisi setelah menjalani jeda Piala Dunia 2022. Malam ini akan hadir pertandingan Dortmund dan Bayer Leverkusen.

Jadwal (live Mola TV)

21:30 Dortmund vs Augsburg

23:30 B. Monchengladbach vs Bayer Leverkusen

