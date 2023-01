Prediksi Liga Spanyol Pekan Ke-18 Malam Ini: Athletic Bilbao vs Real Madrid

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-18: Atletico Madrid, Sevilla, Sociedad Menang

Hasil Liga Spanyol pekan ke-18: Rayo Vallecano Vs Sociedad 0-2, Espanyol Vs Betis 1-0, Atletico Madrid Vs Real Valladolid 3-0, Sevilla Vs Cadiz 1-0.