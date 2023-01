Rekap Hasil, Jadwal, Klasemen, dan Top Skor Liga 1: Dewa United vs Persita Tangerang 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-20 sudah dimulai Minggu, 22 Januari 2023. Dewa United berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-2 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Gol-gol Dewa United dicetak oleh Karim Rossi (menit 35 dan 52) dan Majed Osman (49). Sedangkan dua gol Persita diciptakan Ramiro Fergonzi (21) dan Bae Sin-young (67).

Kemenangan kelima ini mengantar Dewa United menjauhi zona degradasi. Mereka naik ke peringkat ke-13 klasemen Liga 1 dengan mengemas 21 poin dari 20 laga.

Persita Tangerang menelan kekalahan kelima secara berturut-turut. Tim berjulukan Pendekar Cisadane ini tetap di posisi ke-10 klasemen dengan 25 poin.

Dalam laga selanjutnya, Dewa United akan melawan Bhayangkara FC pada 29 Januari. Sedangkan Persita Tangerang menghadapi Persis Solo pada hari yang sama.

Jadwal Liga 1 Berikutnya

Jadwal Liga 1 pekan ke-20 akan kembali hadir pada Senin, 23 Januari 2023. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Persebaya vs Bhayangkara FC dan Persis Solo vs Persikabo 1973.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-21 dan Jadwal Berikutnya:

Minggu, 22 Januari 2023

Dewa United vs Persita 2-3

Senin, 23 Januari 2023

16:00 Persebaya vs Bhayangkara FC (Indosiar)

18:30 Persis Solo vs Persikabo 1973 (Indosiar)

Selasa, 24 Januari 2023

16:30 Persik Kediri vs Madura United (Indosiar)

Rabu, 25 Januari 2023

15:30 Persija Jakarta vs PSM Makassar (Indosiar)

18:30 Rans Nusantara FC vs Bali United (Indosiar).

Kamis, 26 Januari

15:00 Barito Putera vs PSIS Semarang (Vidio)

16:00 PSS Sleman vs Arema FC (Indosiar)

18:30 Persib Bandung vs Borneo FC (Indosiar).

