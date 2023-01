Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-21 Setelah Tottenham Hotspur Kalahkan Fulham 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Selasa dinihari, 24 Januari 2023, menampilkan laga terakhir pekan ke-21. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 1-0.

Bermain di kandang lawan, Craven Cottage, London, Tottenham dihadapkan pada permainan bagus dari kubu lawan. Mereka kalah tipis dalam penguasaan bola (47 persen) dan tembakan terarah ke gawang lawan (3 berbanding 5).

Namun, Spurs tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluangnya. Mereka meraih satu gol lewat Harry Kane pada menit ke-45. Gol ini tercipta berkat umpan Son Heung-min.

Kemenangan ini memastikan Spurs bangkit setelah terus kalah dalam dua laga sebelumnya. Tim asuhan Antonio Conte ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 36 dari 21 laga, terpaut tiga angka dari Manchester United yang ada di atasnya dan baru bermain 20 kali.

Fulham menderita kekalahan kedua secara beruntun. Mereka ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 31 dari 21 laga.

Rekap Liga Inggris Pekan Ke-21

Sabtu, 21 Januari 2023

Liverpool vs Chelsea 0-0

Bournemouth vs Nottingham1-1

Leicester City vs Brighton 2-2

Southampton vs Aston Villa 0-1

West Ham United vs Everton 2-0

Crystal Palace vs Newcastle United 0-0.

Minggu, 22 Januari 2023

Leeds United vs Brentford 0-0

Manchester City vs Wolves 0-3

Arsenal vs Manchester United 3-2.

Selasa, 24 Januari 2023

Fulham vs Tottenham Hotspur 0-1.

Klasemen Liga Inggris



