Jadwal Bola Kamis 26 Januari 2023: Persib Bandung di Liga 1, Real Madrid vs Atletico di Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 27 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1 dan Copa del Rey.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-20. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung. Sedangkan satu laga lain yang dijadwalkan hari ini ditunda.

Salah satu laga Persib Bandung vs Borneo FC. Ini akan jadi duel dua tim papan atas. Persib menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 36. Borneo FC ada di posisi keenam dengan nilai 33.

Laga lainnya adalah PSS Sleman vs Arema FC. PSS baru bangkit dari dua kakalahan beruntun. Mereka menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 19. Arema FC kalah beruntun dalam tiga laga. Mereka masih ada di urutan kedelapan klasemen dengan nilai 26.

Inilah jadwalnya:

15:00 Barito Putera vs PSIS Semarang (ditunda)

15:30 Persib Bandung vs Borneo FC (Indosiar)

16:00 PSS Sleman vs Arema FC (Vidio).

Copa del Rey

Kompetisi Piala Raja Spanyol atau Copa del Rey sudah memasuki babak perempat final. Malam ini ada aksi Real Madrid melawan Atletico Madrid serta Valencia vs Athletic Bilbao.

Keempat tim akan berusaha menyusul Barcelona dan Osasuna yang sudah lolos ke semifinal. Barca mengalahkan Real Sociedad 1-0, sedangkan Osasuna menekuk Sevilla 2-1.

Simak jadwal

02.00 Valencia vs Athletic Bilbao

03.00 Real Madrid vs Atletico Madrid.

