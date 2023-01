Jadwal Bola Jumat 27 Januari 2023: Man City vs Arsenal di Piala FA, Juga Ada Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 28 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Piala FA

Jadwal Piala FA akan menampilkan laga pertama babak keempat (32 besar): Manchester City vs Arsenal.

Ini akan jadi duel menarik. Kedua tim kini juga tengah bersaing berebut gelar juara Liga Inggris. Arsenal masih unggul lima angka dari Man City, yang merupakan juara bertahan.

Jadwal:

03.00 Manchester City vs Arsenal.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-19. Malam ini ada satu laga yang akan tersaji. Inilah jadwalnya:

03.00 Almeria vs Espanyol.

Pada hari berikutnya, jadwal pekan ini juga akan menampilkan laga Girona vs Barcelona serta Real Madrid vs Real Sociedad.

Liga Italia

Dua laga pekan ke-20 Liga Italia akan menjadi menu jadwal malam ini. Inilah selengkapnya:

00.30 Bologna vs Spezia (Bein Sport)

02.45 Lecce vs Salernitana (Bein Sport).

Setelah dua laga ini, Liga Italia akan menampilkan sejumlah partai menarik pada dua hari berikutnya, termasuk Napoli vs AS Roma. Cremonese vs Inter Milan, AC Milan vs Sassuolo, dan Juventus vs Monza.

Liga Jerman

Liga Jerman akan menghadirkan laga pekan ke-18. Malam ini ada satu laga yang akan hadir:

02.30 Leipzig vs Stuttgart (Mola TV).

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-20. Inilah jadwal malam ini:

03.00 Lorient vs Rennes.

PSG baru akan beraksi Minggu malam. Lionel Messi cs akan bermain di kandang, melawan Reims.

