Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan ke-21, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-21. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Sabtu, 28 Januari 2023.

Persaingan di posisi tiga besar, untuk berebut puncak klasemen, akan berlangsung menarik. Saat ini, Persib Bandung menempati posisi teratas dengan nilai 39 dari 19 laga.

Posisinya masih rawan tergeser. Mereka hanya unggul satu poin dari Persija Jakarta dan PSM Makassar yang ada di bawahnya dan sudah bermain 20 kali.

Pekan ini, Persib Bandung akan bermain paling belakang. Mereka akan menyambangi markas PSIS Semarang Selasa, 31 Januari 2023. Sebelum bertanding, posisinya bisa saja tergerser oleh Persija atau PSM.

Persija akan menjamu Persikabo 1973 pada Sabtu, 29 Januari. Sedangkan PSM Makassar akan menjamu RANS Nusantara FC sehari setelahnya.

Jadwal pekan ini juga akan menampilkan Madura United vs Persebaya Surabaya, Arema FC vs Bali United, dan Borneo vs Persik Kediri.

Liga 1 Pekan Ke-21

Sabtu, 28 Januari 2023

16:00 Persita Tangerang vs Persis Solo (Indosiar)

16.00 Bhayangkara FC vs Dewa United (Vidio).

Minggu, 29 Januari 2023

15:30 Persija Jakarta vs Persikabo 1973 (Indosiar)

16:00 Madura United vs Persebaya (Vidio).

Senin, 30 Januari 2023

15:00 PSM Makassar vs RANS Nusantara (Vidio)

16:00 Arema FC vs Bali United

18:15 Borneo vs Persik Kediri (Indosiar)

Selasa, 31 Januari 2023

15:00 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar)

18:30 PSIS Semarang vs Persib Bandung (Indosiar).

