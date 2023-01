Jadwal Bola Sabtu 28 Januari 2023: MU di Piala FA, Barca di Liga Spanyol, Juga Ada Liga 1, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 29 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-21. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Persita Tangerang vs Persis Solo (Indosiar)

16.00 Bhayangkara FC vs Dewa United (Vidio).

Piala FA

Jadwal Piala FA akan menampilkan rangkaian laga babak keempat (32 besar). Para peserta akan berjuang menyusul Manchester City yang sudah lolos dengan mengalahkan Arsenal 1-0.

Malam ini antara lain akan hadir aksi Manchester United dan Tottenham Hotspur dalam laga berbeda. Inilah jadwalnya (live Bein Sport):

19.30 Walsall vs Leicester City

19.30 Accrington Stanley vs Leeds United

22.00 Sheffield Wednesday vs Fleetwood

22.00 Blackburn Rovers vs Birmingham

22.00 Southampton vs Blackpool

22.00 Ipswich Town vs Burnley

22.00 Bristol City vs West Brom

22.00 Luton Town vs Grimsby Town

22.00 Fulham vs Sunderland

01.00 Preston vs Tottenham

03.00 Manchester United vs Reading.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-19. Malam ini, Barcelona dan Sevilla akan beraksi dalam laga berbeda.

Inilah jadwalnya:

20:00 Cadiz vs Mallorca

22:15 Girona Vs Barcelona

00:30 Sevilla Vs Elche

03:30 Getafe Vs Real Betis.

Liga Italia

Tiga laga pekan ke-20 Liga Italia akan menjadi menu jadwal malam ini. Inter Milan termasuk yang akan berlaga.

Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

21:00 WIB Empoli vs Torino

00:00 WIB Cremonese vs Inter Milan

02:45 WIB Atalanta vs Sampdoria.

Liga Jerman

Liga Jerman akan menghadirkan laga pekan ke-18. Malam ini ada aksi Bayern Munchen.

Inilah jadwalnya (Live Mola TV):

21:30 Freiburg vs Augsburg

21:30 Hertha Berlin vs Union Berlin

21:30 Hoffenheim vs Monchengladbach

21:30 Mainz vs Bochum

21:30 Werder Bremen vs Wolfsburg

00.30 Bayern Munchen vs Eintracht Franfurt.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-20. Malam ini akan hadir dua pertandingan, yakni:

23:00 Troyes vs Lens

03:00 Marseille vs Monaco.

