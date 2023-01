Rekap Hasil Piala FA dan Jadwal Hari Ini: Manchester United dan Tottenham Hotspur Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala FA pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 29 Januari 2023, menampilkan rangkaian pertandingan babak keempat. Manchester United dan Tottenham Hotspur lolos ke babak 16 besar.

Manchester United menang 3-1 saat menjamu klub Championship, Reading, di Old Trafford.

Casemiro tampil menawan dan memborong dua gol, pada menit ke-54 dan 58. Gol MU lainny diceloskan Fred pada menit ke-67. Sedangkan gol tunggal Reading dibuat oleh Amadou Salif Mbengue pada menit ke-72.

Dalam posisi tertinggal 0-2, Reading harus bermain dengan 10 orang. Andy Carroll mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-65.

Dalam pertandingan lain, Tottenham Hotspur menang 3-0 saat bertandang ke markas klub Championship Preston North End, Deepdale Stadium.

Son Heung-min memborong dua gol untuk Spurs. Sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh pemain baru mereka Arnaut Danjuma.

Manchester United dan Tottenham lolos bersama Leicester City, yang menang 1-0 di markas klub divisi empat, Walsall. Southampton juga lolos berkat kemenangan 2-1 atas Blackpool.

Sejumlah laga berakhir seri, sehingga kedua tim akan menjalani partai ulangan, termasuk Fulham vs Sunderland yang berakhir 1-1.

Sehari sebelumnya, Manchester City juga lolos setelah menang 1-0 atas Arsenal.

Rekap Hasil Piala FA dan Jadwal Berikutnya

Hasil:

Man City vs Arsenal 1-0

Walsall vs Leicester City 0-1

Accrington Stanley vs Leeds United 1-3

Sheffield Wednesday vs Fleetwood 1-1

Blackburn Rovers vs Birmingham 2-2

Southampton vs Blackpool 2-1

Ipswich Town vs Burnley 0-0

Bristol City vs West Brom 3-0

Luton Town vs Grimsby Town 2-2

Fulham vs Sunderland 1-1

Preston vs Tottenham 0-3

Manchester United vs Reading 3-1.

Jadwal Minggu, 29 Januari 2023

20.30 Brighton vs Liverpool

21.00 Stoke City vs Stevenage

23.30 Wrexham vs Sheffield United

Jadwal Senin dinihari, 30 Januari 2023

02.45 Derby County vs West Ham.

