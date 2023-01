Jadwal Bola Minggu 29 Januari: Persija, Liverpool, Real Madrid, AC Milan, Juventus, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 30 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Kompetisi Liga 1 sudah memasuki pekan ke-21. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, termasuk aksi Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya dalam laga berbeda.

Inilah jadwalnya:

15:30 Persija Jakarta vs Persikabo 1973 (Indosiar)

16:00 Madura United vs Persebaya Surabaya (Vidio).

Piala FA

Jadwal Piala FA akan menampilkan rangkaian laga babak keempat (32 besar). Malam ini antara lain akan hadir aksi Liverpool, yang akan berusaha menyusul Mancheste City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur ke babak 16 besar.

Inilah jadwalnya (live Bein Sport):

20.30 Brighton vs Liverpool

21.00 Stoke City vs Stevenage

23.30 Wrexham vs Sheffield United

02.45 Derby County vs West Ham.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-19. Malam ini, Atletico Madrid dan Real Madrid akan beraksi dalam laga berbeda.

Inilah jadwalnya:

20:00 Real Valladolid Vs Valencia

22:15 Osasuna Vs Atletico Madrid

00:30 Celta Vigo Vs Athletic Bilbao

03:00 Real Madrid Vs Real Sociedad.

Liga Italia

Tiga laga pekan ke-20 Liga Italia akan menjadi menu jadwal malam ini. AC Milan, Juventus, dan AS Roma termasuk yang akan berlaga.

Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

18:30 WIB AC Milan vs Sassuolo

21:00 WIB Juventus vs Monza

00:00 WIB Lazio vs Fiorentina

02:45 WIB Napoli vs AS Roma.

Liga Jerman

Liga Jerman akan menghadirkan laga pekan ke-18. Malam ini ada aksi Dortmund.

Inilah jadwalnya (Live Mola TV):

21:30 Schalke vs Koln

23:30 Bayer Leverkusen vs Dortmund.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-20. PSG termasuk yang akan berlaga malam ini.

Simak jadwalnya:

19:00 Nice vs Lille

21:00 Auxerre vs Montpellier

21:00 Brest vs Angers

21:00 Clermont vs Nantes

21:00 Strasbourg vs Toulouse

23:05 AC Ajaccio vs Lyon

02:45 PSG vs Reims.

