Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-21: Kalahkan Persikabo 1973, Persija Jakarta Kembali Kudeta Persib Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Minggu, 29 Januari 2023, menampilkan dua laga pekan ke-21. Pada pertandingan yang berlangsung lebih awal, Persija Jakarta mengalahkan Persikabo 1973.

Inilah ringkasannya:

Persija Jakarta vs Persikabo 1973 1-0

Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 1-0 dalam pertandingan di Stadion Patriot, Bekasi.

Gol tunggal dalam laga ini dicetak Yusuf Helal dari titik penalti, pada menit ke-60.

Persija unggul tipis dalam penguasaan bola (57 persen). Mereka juga lebih dominan dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (5 berbanding 2).

Kemenangan ini menjadi yang kedua diraih Persija secara secara beruntun, setelah mengalahkan PSM Makassar pada pekan sebelumnya. Mereka naik ke puncak klasemen dengan nilai 41 dari 21 laga, unggul dua poin dari Persib Bandung yang tergeser ke posisi kedua.

Persikabo gagal menang untuk kesembilan kali. Mereka di posisi ke-12 dengan nilai 23 dar 20 laga.

Madura United vs Persebaya Surabaya 0-2

Persebaya Surabaya menang 2-0 saat berlaga di kandang Madura United, Gelora Madura Ratu Pamelingan. Gol Persebaya dicetak Leo Lelis pada menit ke-52 dan Ahmad Nufiandani menit ke-86.

Persebaya meraih kemenangan keempat secara beruntu. Mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 31 dari 20 laga.

Madura United kalah ketiga kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi keempat dengan nilai 36 dari 21 laga.

Jadwal Liga 1, Senin, 30 Januari 2023

15:00 PSM Makassar vs RANS Nusantara (Vidio)

16:00 Arema FC vs Bali United (ditunda)

18:15 Borneo vs Persik Kediri (Indosiar).