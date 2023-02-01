Bursa Transfer Liga 1 Ditutup, Simak Rekap Perpindahan Pemain di 18 Klub

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa transfer Liga 1 2022-2023 untuk putaran kedua sudah berakhir. Sejumlah perpindahan pemain yang menonjol terjadi.
Dua perpindahan terbesar tak pelak kembalinya dua pemain timnas Indonesia dari luar negeri. Witan Sulaeman bergabung dengan Persija Jakarta, sedangkan Egy Maulana Vikry teken kontrak dengan Dewa United.
Simak rekap perpindahan pemain di 18 klub Liga 1 2022-2023 pada bursa transfer paruh musim:
Arema FC
Masuk: -
Keluar: Hasim Kipuw, Hanis Sagara, Irsyad Maulana, Adam Alis.
Bali United
Masuk: Gerri Mandagi, Wellington Carvalho, Sandi Sute, Ryuji Utomo.
Keluar: Willian Pacheco
Barito Putera
Masuk: Gustavo Tocantins, Chris Rumbiak, Muhammad Helmi, Patrick Womsiwor, Aditya Putra Dewa, Risna Prahalabenta, Yoewanto Stya Beny, Eksel Runtukahu.
Keluar: Ambrizal Umanailo, Luthfi Kamal, Rendy Saputra, Yogi Hermawan, Donny Monim, Adhitya Harlan.
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Bhayangkara FC
Masuk: Matias Mier, Samsul Arifin.
Keluar: Youssef Ezzejjari, Finky Pasamba, Abdul Rachman.
Borneo FC
Masuk: Ambrizal Umanailo, Julio Cesar, Abdul Rachman, Nilson Peyres (pelatih kiper), Adam Alis.
Keluar: Gaston Romero (pelatih kiper).
Dewa United FC
Masuk: Jan Olde Riekerink (pelatih), Sjoerd Woundenberg (asisten pelatih), Brian Fatari, Frendi Saputra, Dennish Diaz Himawan, Mohammad Rifaldi, Muhamad Ridwan, Ramai Rumakiek, Egy Maulana Vikri.
Keluar: Nil Maizar (pelatih), Risna Prahalabenta, Abi Defa, Diya Ramadan, Mokhamad Syaifuddin, Akbar Zakaria.
Madura United
Masuk: Kwabena Appiah-Kubi, Hasim Kipuw, Taufik Hidayat, Otavio Dutra.
Keluar: Pedro Henrique, Birrul Walidain, Kevy Syahertian.
PSIS Semarang
Masuk: Adi Satryo, Luthfi Kamal, Meru Kimura, Bayu Fiqri, Ryo Fujii, Brandon Scheunemann, Fathul Ihsan, Rizky Dwi Pangestu, Muhammad Yudi Safrizal.
Keluar: Rachmad Hidayat, Rio Saputro, Frendi Saputra, Jonathan Cantillana, Alie Sesay, Andreas Ado, Guntur Triaji, Wahyu Tri, Guntur Triaji.
PSM Makassar
Masuk: Gunansar Mandowen, Dhanu Syah Putra, Ahmad Rusadi.
Keluar: -
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