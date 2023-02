Jadwal Bola Kamis 2 Februari 2023: Dewa United di Liga 1, Real Madrid di Liga Spanyol, Juve di Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam malam hingga Jumat dinihari, 3 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Spanyol, Coppa Italia.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-22. Hari ini akan hadir tiga pertandingan, salah satunya disiarkan Indosiar.

Salah satu laga yang menarik dinantikan adalah Dewa United vs Madura United. Pertandingan ini diperkirakan menjadi ajang debut bagi Egy Maulana Vikry yang baru bergabung dengan Dewa United.

Dua laga lainnya yang akan hadir adalah Persikabo 1973 vs Persita dan Persis Solo vs Bhayangkara FC.

Jadwal

15:00 Dewa United vs Madura United (Vidio)

15:00 Persikabo 1973 vs Persita (Vidio)

16:00 Persis Solo vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Coppa Italia

Satu laga perempat final Coppa Italia akan hadir malam ini. Juventus akan menjamu Lazio. Pemenang laga ini sudah dinantikan Inter Milan di semifinal.

Jadwal

03.00 Juventus vs Lazio (TVRI).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan satu laga tunda pekan ke-17. Real Madrid akan menjamu Valencia.

Real Madrid saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 42, tertinggal delapan angka dari Barcelona. Valencia gagal menang dalam empat laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-14 klaseemn dengan nilai 20.

Jadwal

03.00 Real Madrid vs Valencia (Bein Sport).

