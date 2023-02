Jadwal Bola Jumat 3 Februari 2023: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman

Baca Juga: Prediksi Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC di Liga 1 Hari Ini

Jadwal 02.30 Augsburg vs Bayer Leverkusen (Nola TV).

Liga Jerman akan memasuki pekan ke-19. Malam ini akan hadir satu laga: Augsburg vs Bayer Leverkusen.

Jadwal 03.00 Athletic Bilbao vs Cadiz (Bein Sport)

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-20 akan dimulai malam ini. Laga Athletic Bilbao vs Cadiz akan jadi pembuka.

Jadwal 03.00 Chelsea vs Fulham (Vidio)

Chelsea akan berusaha bangkit dari rangkaian hasil tak maksimal. Mereka hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Pekan lalu The Blues ditahan Liverpool 0-0.

Inilah jadwalnya: 15:30 Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC (Indosiar) 16:00 Persebaya Surabaya vs Borneo FC (Vidio).

Jadwal Liga Inggris pekan ke-22 malam ini akan menampilkan Chelsea vs Fulham. Simak H2H, perkiraan pemain, dan prediksinya.

Duel Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC menjadi salah satu pertandingan yang tersaji pada pekan ke-22 Liga 1 2022-2023.

Jadwal Persebaya Surabaya vs Borneo FC akan hadir pada pekan ke-22 Liga 1, Jumat, 3 Februari 2023. Simak H2H, perkiraan pemain, dan prediksinya.

Jadwal Liga 1 pekan ke-22 pada Jumat, 3 Februari 2023, akan menghadirkan laga Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC. Simak prediksinya.

Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan 22: Persis vs Bhayangkara 1-3, Dewa United vs Madura United 1-1, Persikabo vs Persita 1-1

Hasil Liga 1 pada Kamis, 2 Februari 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-22. Hanya Bhayangkara FC yang menang.

