Joao Cancelo ke Bayern Munchen karena Real Madrid Tak Berminat Merekrut Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Bek Portugal Joao Cancelo mengatakan setuju bergabung dengan Bayern Munchen setelah mengetahui Real Madrid tidak akan merekrut siapa pun di jendela transfer musim dingin. Salah satu pergerakan besar pada jendela transfer musim dingin adalah kepergian Cancelo, 28 tahun, dari Manchester City ke Bayern dengan status pinjaman.

Baca Juga: Bayern Munchen Petik Kemenangan di Piala Jerman, Pelatih Puji Kreativitas Joao Cancelo

Tim Bavaria itu berhasil mendatangkan pemain yang diincar Madrid untuk bursa transfer musim panas 2023. Namun kurangnya pergerakan dari dewan Real Madrid membuat pemain sayap Portugal itu berlabuh di Bundesliga.

X

Seperti dilansir AS pada Jumat, 3 Februari 2023, Bayern punya opsi membeli Cancelo secara permanen di akhir musim dengan harga 70 juta euro atau sekitar Rp 1,13 triliun. Tapi kenapa dia tidak pergi ke Madrid?

Alasan sederhananya adalah pandangan Madrid terhadap jendela transfer Januari. Sangat mengherankan ketika Bayer Leverkusen tertarik merekrut Fran Garcia, 23 tahun, klub Spanyol itu justru bertindak cepat, memastikan kembalinya Garcia setelah akhir musim ini. Namun, dengan Joao, ada hal-hal yang menghambat mereka.

DFB Cup - Round of 16 - 1. FSV Mainz 05 v Bayern Munich - MEWA Arena, Mainz, Germany - February 1, 2023 Bayern Munich's Eric Maxim Choupo-Moting celebrates scoring their first goal with Joao Cancelo and teammates REUTERS/Kai Pfaffenbach

Madrid Telah Mengikuti Cancelo

Di awal musim, rumor kuat mulai muncul bahwa Madrid telah memulai rencana mereka untuk musim 2023-2024. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat posisi full-back mereka karena Carvajal cedera dan Mendy sedang lemah performanya.

Salah satu nama yang diincar adalah Joao Cancelo, yang diikuti Los Blancos sejak dia bermain untuk Valencia antara 2011 dan 2014, tahun di mana dia dipinjamkan ke Inter Milan, sebelum dibeli seharga 40 juta euro oleh Juventus setahun kemudian. Cancelo tentu mendapat persetujuan dari Carlo Ancelotti, yang mengenalnya sejak di Liga Inggris.