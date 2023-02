Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-22: Kalahkan Arema FC 1-0, PSM Makassar Geser Persib dari Posisi 2

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0 dalam pertandingan pekan ke-22 Liga 1 di Stadion PTIK, Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2023. Laga ini diwarnai dua kartu merah untuk masing-masing tim.

Arema FC terlebih dahulu harus bermain dengan 10 orang. Jayus Hariono mendapat kartu merah paa menit ke-34. Namun, PSM Makassar juga harus kehilangan Safrudin Tahar karena kartu merah pada menit ke-48.

Dalam kondisi 10 vs 10, PSM Makassar mampu unggul. Mereka mendapat gol dari Kenzo Nambu pada menit ke-65, yang memanfaatkan umpan Yakob Sayuri.

Kemenangan kedua yang diraih secara beruntun ini mengantar PSM nasik ke posisi kedua klasemen. Mereka menggeser Persib Bandung, yang baru akan bermain melawan PSS Sleman, Minggu besok.

PSM kini mengumpulkan nilai 44, hanya kalah selisih gol dari Persija Jakarta yang ada di puncak. Mereka unggul dua poin dari Persib.

Arema FC menderita kekalahan kelima secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 26 dari 20 laga.

Liga 1 Pekan Ke-22

Hasil

Persis Solo vs Bhayangkara FC 1-3

Dewa United vs Madura United 1-1

Persikabo 1973 vs Persita 1-1

Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC 3-1

Persebaya Surabaya vs Borneo FC 3-2

Arema FC vs PSM Makassar 0-1.

Jadwal Berikutnya

Sabtu, 4 Februari 2023

16:00 Persik Kediri vs PSIS Semarang (Vidio)

Minggu, 5 Februari 2023

16:00 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

18:30 Bali United vs Barito Putera (Indosiar).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 Persija Jakarta 22 31-18 44 2 PSM Makassar 22 39-17 44 3 PERSIB Bandung 20 35-27 42 4 Madura United FC 22 27-21 37 5 Borneo FC 21 38-23 36 6 Bali United FC 20 44-30 35 7 Persebaya Surabaya 21 31-24 34 8 PSIS Semarang 21 23-27 27 9 Persita 21 28-35 27 10 Arema FC 20 20-23 26 11 Persis Solo 22 26-25 25 12 Persikabo 1973 21 25-27 25 13 PSS Sleman 21 19-25 25 14 Dewa United FC 22 23-34 23 15 Bhayangkara FC 21 23-29 23 16 Persik Kediri 21 16-31 17 17 RANS Nusantara FC 22 28-48 17 18 Barito Putera 20 22-34 16

